La muerte de Nicolás Naranjo llega a la Justicia. El abogado Fernando Bonomo anunció que la familia del ciclista quiere saber cómo ocurrió la caída mortal que provocó la tragedia. El incidente sucedió en el autódromo Ernesto Contreras de la provincia de Mendoza, en el marco del Campeonato de Criterium y Pista que organiza la Asociación Mendocina de Ciclismo.

Según publicó Diario de Cuyo, el profesional afirmó que hay dos líneas de investigación. Por un lado se intenta determinar si el organismo mendocino contaba con las habilitaciones y seguros obligatorios, para saber si corresponde iniciar acciones penales y civiles, y por otro lado hay una investigación penal para establecer si la caída fue casual o hubo un responsable.

“Ayer se intimó a la Federación Ciclística de Mendoza para que nos acrediten si la competencia estaba autorizada, si tenía la habilitación correspondiente y cumplía con los requisitos exigidos. Además, la información referida al seguro que cada competidor debería tener”, explicó Bonomo al diario local.

La familia ya había solicitado toda la documentación a la Asociación Mendocina, que ahora tiene solo 48 horas para responder. De esto dependerá si la familia toma acciones legales. “Hace 35 días que estamos esperando y no tenemos respuesta. La sospecha es que no tienen la información que pedimos, pero no podemos confirmarlo hasta que se nos responda”, agregó el letrado Bonomo.

Nicolás Naranjo falleció el 12 de septiembre en el Hospital Central de Mendoza, a donde fue trasladado tras caer de su bicicleta en el autódromo. Allí sufrió muerte cerebral. Sus restos fueron trasladados a San Juan dos días después. “Queremos saber si el fallecimiento se produjo por un roce de carrera o existió una responsabilidad del alguno de los involucrados”, comentó el abogado.