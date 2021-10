Destruido. Aún con las lesiones sufridas producto del trágico accidente en Avenida de Circunvalación, Juan Ignacio Moyano brindó un desgarrador testimonio cuando le daba el último adiós a su compañera de vida: Gabriela Natalia Acosta, una docente de 46 años. El siniestro ocurrió el martes al mediodía y por el caso está detenido Arturo Gómez, un joven de 20 años que conducía el Renault que impactó de atrás a la pareja de motociclistas.

El hombre relató cómo ocurrió el accidente mortal, que se cobró la vida en el acto de la mujer. “El auto nos agarró de atrás y ella amortiguó todo el golpe. Yo venía bien cuando siento una frenada y el golpe desde atrás. Escuché la frenada al lado, muy cerca. Nosotros veníamos bien. Pensaba que la rayada era del otro lado... fueron segundos”, comenzó contando.

El siniestro ocurrió en Avenida Circunvalación, a la altura Ignacio de la Roza. Diario Huarpe

Moyano conducía su moto y la víctima iba de acompañante. Contó que todo pasó muy rápido y que no tuvo tiempo de hacer alguna maniobra para evitar el siniestro. “Fui a parar a varios metros, pegué contra el guardarraíl y quedé boca abajo. Me quería levantar, quería ayudarla (a su pareja), pero ya veía que no estaba bien, Dios, veía que no estaba bien pero igual quería ayudarla”, sostuvo.

El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, exigió que se haga justicia. “Puede haber sido que el auto tuvo un desperfecto, le puede pasar a cualquiera. Pero si ha venido fuerte, sin tomar conciencia... que se haga justicia, pero lo mismo no me la van a devolver”, expresó.