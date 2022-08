Motociclista se estrelló contra un montículo de tierra y murió en el acto

Un motociclista sanjuanino perdió la vida este lunes después de estrellarse contra un montículo de tierra. El trágico siniestro ocurrió en la esquina de calle Pellegrini y Sarmiento, localidad de La Bebida.

La víctima fatal, identificada como Cristian Alejandro Domínguez, tenía 35 años y vivía en el gigantesco Barrio Valle Grande, ubicado en el departamento Rawson, junto a su esposa y dos hijos. El hombre, quien trabajaba en una empresa minera, circulaba en su moto marca Corven cuando se accidentó.

Si bien el siniestro ocurrió a primera hora del lunes, fuentes policiales informaron que hubo un testigo ocular del hecho. Se trata de un hombre de apellido Páez, que se encontraba a 30 metros del lugar donde sucedió la tragedia. Según este testigo, el motociclista circulaba a alta velocidad y cuando se topó contra el montículo de tierra, no tuvo tiempo de frenar y perdió la vida.

Los investigadores ahora deberán poner la lupa en el caso. Según informaron los vecinos, en la zona donde se está llevando a cabo una obra de cloacas y hasta este lunes, no había señalización. Esta obra ocupa la totalidad de la calzada y tiene carteles de señalización, aunque se desconocen si fueron colocados antes o después del accidente.

“Salió como a las 7, no me dijo a dónde iba. Después le llamaba y no me atendía... estaba muerto. Alguien se tiene que hacer cargo, no puede ser que esa tierra tapara casi toda la calle sin tener señalización”, expresó Maira Díaz, esposa de la víctima.