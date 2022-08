Durante la jornada del último martes, un espectacular vuelco se produjo aparentemente en el departamento San Martín. Es que, se desconoce el parte policial del accidente vial, que salió a la luz por un posteo en redes sociales del principal protagonista, un futbolista de Sportivo Peñaflor.

El conductor que publicó sobre su vuelco en su cuenta de Facebook es Franco Ruarte. En las imágenes publicadas, puede verse a su Chevrolet Corsa con fuertes signos de haber volcado, con abollones en distintas partes.

Esta foto de su auto tras haber volcado fue publicada por el mismo Franco Ruarte en Facebook. Foto: Facebook

No se conocen mayores detalles del siniestro vial. De igual manera, a través de su publicación, Ruarte concientizó sobre el uso del cinturón de seguridad. En su posteo de Facebook, indicó: “Hoy el destino me jugó una mala pasada y gracias al cinturón y a mi ángel que me guía desde el cielo puedo contarla! Gracias a todos por preguntar, estoy bien!”.

Además, luego agregó: “Hoy empieza una nueva vida para mí y sean consciente que si la vida nos da una segunda oportunidad no hay que desaprovecharla! Usen siempre cinturón!”. Cabe destacar que el joven que recientemente salió campeón con el “Canario” en la Liga Caucetera-Sanmartiniana. En su publicación, sus amigos, familiares y conocidos le respondieron brindándole mensajes de apoyo y también de tranquilidad al saber que el futbolista había resultado ileso.