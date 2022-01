Con la llegada de esta tercera ola de Covid-19, San Juan se vio sorprendida por el rápido crecimiento en la cantidad de niños internados debido a la enfermedad. De no tener ningún chico en el Área Covid, se pasó a tener seis en los últimos días, pero se aclaró que “ninguno de ellos tenía el esquema de vacunación completo”.

Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud afirmó que “De los 6 menores internados ninguno tenía el esquema completo de vacunación” y detalló que “del total de los chicos, cuatro son menores de tres años, por lo tanto no están vacunados porque ese grupo no está incluido en el cronograma de inmunización. Mientras que, dos son mayores, pero uno de ellos no tenía ninguna dosis y otro, sólo había recibido una”.

“Esto es una muestra de lo importante que es la vacuna en todos los grupos etarios, por eso se insiste tanto en la vacunación, sobre todo en los niños, que fueron los últimos en iniciarla. Creemos que con este aumento tan importante de casos, las internaciones van a tender a subir, pero no en la misma proporción que las dos olas anteriores, justamente debido a que la vacunación de la población está muy avanzada”, destacó la funcionaria a Diario de Cuyo.

En 5 días, según los partes oficiales del ministerio de Salud de la provincia, San Juan pasó de no tener pacientes pediátricos en Área Covid a sumar 6. El aumento no fue paulatino, sino más bien, repentino. El pasado 5 de enero, no había niños internados debido a la enfermedad.

El día 6 se informó la internación de 2 pacientes pediátricos. El 7 había quedado un niño internado bajo estas circunstancias, al igual que el 8 de enero. Ya el día 9 eran 4 y el 10 de enero se llegó a los 6 niños internados. Este martes, en el último informe, sólo quedaban 3 niños internados en Área Covid.

Un dato importante para tener en cuenta es que la media nacional de chicos entre 3 a 17 años que completaron las dos dosis roza el 50%. Sin embargo, en San Juan, el promedio de esquema completo (dos dosis) en chicos de 3 a 17 años es del 73,2%.