“Era impresionante, estaba consciente y lloraba mucho”, contó Antonia Marín, la abuela paterna del pequeño que fue brutalmente atacado por el perro de un vecino en la localidad de Caucete. La mujer, en diálogo con Radio Sarmiento, contó como fueron los minutos de “terror” que atravesó el menor y cómo se encuentra actualmente de salud, internado desde el viernes en el Hospital Guillermo Rawson.

El incidente ocurrió en el Barrio Conjunto 5, cuando Isaías jugaba con su hermanito y un primo en un parral que está ubicado frente a su casa. Aparentemente el perro escapó cuando el dueño, pariente del pequeño, abrió la puerta de su casa y se dirigió directamente al niño para morderlo.

“Fue tan rápido todo, entré en shock y solo gritaba pidiendo un auto para trasladarlo al hospital. Era impresionante, estaba consciente y lloraba mucho. Cuando subimos al auto dejó de llorar y venía quietito, no lloraba, ni hablaba pero estaba consciente”, relató la mujer, aún en shock por lo ocurrido.

El pequeño sufrió una grave herida en la cabeza, lugar al que apuntó el can para morder. Ahora se encuentra internado en el hospital céntrico. Si bien está fuera de peligro, su estado de ánimo no es el mejor: está triste, llora al recordar el ataque y no quiere salir a caminar por la habitación. “Le lastimó toda la parte de arriba de la cabeza. Está bien pero los médicos dicen que hay que seguir el día a día”, agregó Antonia.

El perro, por su parte, fue retirado del hogar de su propietario en las últimas horas por la Policía Ecológica. Su destino será una finca, donde hay otros animales considerados “peligrosos”.