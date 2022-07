Otra vez el ataque de un perro vuelve a ser noticia en San Juan. Esta vez el animal de una familia mordió la cabeza de un niño de dos años, identificado como Isaías Miguel Lima Heredia, y lo dejó en grave estado. El hecho ocurrió el miércoles en la tarde en la localidad de Caucete, en el interior de la provincia sanjuanina.

Según informaron fuentes policiales, el violento episodio sucedió en el Barrio Conjunto 5, cuando el menor se encontraba jugando en un descampado que queda frente a su casa. Aparentemente el perro de cruza con pitbull se escapó de la casa de su propietario, de apellido Marín, y fue directo a atacarlo.

El can mordió la cabeza del pequeño y le desprendió el cuero cabelludo, a la altura de la frente. Fue tal el ataque que, en medio de la desesperación, un familiar cargó al niño y lo llevó de urgencia al hospital departamental. Por la gravedad de las lesiones, el menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde constataron que las heridas que presentaba eran graves.

Isaías fue operado y se encuentra internado en el nosocomio capitalino. Se familia explicó a los medios locales que el pequeño ha mostrado una pequeña mejora.

Mientras tanto el caso se encuentra en el Juzgado de Paz de Caucete. Según informó Diario de Cuyo, al dueño del perro se le realizó un acta por no tener en condiciones reglamentarias al can y por no tomar los recaudos ni las medidas de seguridad pertinentes para evitar ataques como el ocurrido. Paralelamente hay una investigación penal.