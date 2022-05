Desde la UFI Delitos Especiales informaron que la causa penal del hombre que murió asesinado por una jauría en San Juan quedó archivada. El fiscal Iván Grassi explicó que no hallaron responsables porque los dos perros que encontraron fueron identificados como cimarrones y porque entendieron que no podían imputar nada al propietario, en esta caso la Secretaría de Ambiente de la provincia. Una medida que generó bronca en la familia de Sergio Morales, la víctima.

“Tenía como antecedentes 7 denuncias por la conducta agresiva de los perros y 2 o 3 denuncias más de los delegados de UPCN; también hay videos de ataques de los perros en el predio. Creo que el fiscal debe tenerlos o haber tomado de la decisión de investigarlos también. Me parece lamentable que archive la causa porque es una extensión tan grande de terreno que no puede culpar a nadie porque el animal pudo entrar por cualquier lado y no tiene dueño. Con ese criterio, también podría dictaminar que no funcione el predio porque se sigue trabajando igual”, expresó Walter Morales, hermano del operario fallecido.

En diálogo con Estación Claridad, el hombre comentó que en el Parque Ambiental hay personas que trabajan con temor tras lo ocurrido: “¿Si pasa algo, si alguien muere, quién se hace responsable si para el fiscal no hay nadie? Los perros están allí, en el predio y lo muestran los videos. Nos han mostrado cubiertas de camiones y de camionetas, destrozadas por los perros. Los muchachos (por los trabajadores) se tenían que subir a los camiones para poder entrar al predio y que nos los mordieran los perros. No creo que sea difícil localizarlos; si no se quiere es otra cosa”.

Morales agregó que: “lo único que pedíamos era justicia para mi hermano y para que esto no le pase a nadie más. Que se analicen las fotos, las denuncias y todo el material presentado. No fue la primera vez y va a seguir ocurriendo. Nadie se hace cargo y el fiscal dice que no hay responsables”.

Por otro lado, el fiscal Grassi insistió que “no se pudo determinar la responsabilidad de una persona en este caso. Fue una tragedia y afectó directamente a un trabajador”.