Gabriela Úzqueda analiza el ataque de una jauría a un niño en Concepción

A raíz del fallecimiento del niño de nueve años atacado por perros en Concepción, Gabriela Úzqueda, animalista tucumana, con una larga experiencia en la protección y el derecho animal, hace un análisis sobre la crianza responsable, las consideradas razas peligrosas y las ordenanzas que regulan la tenencia de animales. En una entrevista televisiva, Úzqueda explicaba:

- Usted que es una defensora de los animales, ¿cómo define estas situaciones?

-” Es una situación muy lamentable, muy triste, realmente, porque son situaciones que se tienen que haber prevenido. Existe incluso normativas que revisten ciertas situaciones para prevenir básicamente esto. Tenemos en Tucumán una ordenanza que prevé justamente, distintos tipos de argumentaciones y fundamentos de por qué, ciertos animales que pertenecen a determinadas especies o que por su tamaño implican un riesgo para la seguridad o para un niño, tienen que ser mantenidos en lugares apropiados, con la seguridad apropiada. No pueden ser lugares que tengan un alambrado, tienen que haber medianeras, doble puerta, o sea, está previsto y bueno, se tendría que insistir sobre los controles.”

“Pero tengo entendido, en materia de investigación, que el ataque se produjo en un espacio público, en un cañaveral, no fue en propiedad privada. Pero, no obstante, hay que entender básicamente de quién son estos perros, quién es el responsable, si se trataba de animales que estaban en la calle o si hay un dueño. De todas maneras, en Argentina existen ya antecedentes diversos donde el dueño se hace cargo, digamos, de todos estos daños irreversibles y realmente muy tristes.”

- Aparte de la ordenanza, cuando usted le consulta de esto, ¿qué hace una persona que tiene un perro peligroso?

- Muchas veces tenemos la consulta insistente de que hay algunas personas, algunos ciudadanos, algunos vecinos que tienen animales que pertenecen a una raza peligrosa, como un pitbull, un rottweiler. O también tienen quizás animales de porte de un tamaño grande y que, en forma reiteradas, se les escapa. Eso no debería pasar, esto se tiene que denunciar en la comisaría, incluso en el Tribunal de Faltas Municipal. Se tiene que considerar para tratar de alguna manera de intimar a estas personas para que cumplan con todo lo que prevé el articulado de esta ordenanza en particular que tenemos en la capital tucumana.

- Pero esto sucedió en Concepción en el interior de Tucumán, bordeando el Municipio.

- “Claro. De todas maneras, hay regulaciones que rigen este tipo de cosas por lo cual se tiene que haber prevenido, no obstante, nosotros insistimos que por un montón de situaciones no tiene que haber animales en la calle, tiene que haber un control, hay que tratar de llegar a una equiparación entre los hogares responsables que puedan mantener a resguardo estos animales para que no se produzcan este tipo de ataques o situaciones. También en lo que es el manejo de la fauna, tiene que ser controlada con gente que sea avezada, que tenga conocimiento, experiencia, no es para cualquiera tener un animal de determinadas razas.

- Si me regalan uno de estos perros, ¿qué debo hacer? ¿Hay alguna norma que cumplir?

-” Lo único que tenemos es esa ordenanza. No obstante buscamos que haya algún tipo de control y registros, porque estos animales se adquieren en criaderos y nosotros consideramos que hay un montón de situaciones que quedan libradas al azar y que representan un riesgo para la salud pública. Estos criaderos o lugares donde tenemos estas razas, donde se producen estos animales de raza peligrosa y que se venden a distintos particulares, que a lo mejor son personas que no tienen noción ni formación sobre lo que es realmente el manejo de un animal que tiene un porte importante, que tiene una mordida con un peso que puede producir bastante daño. Incluso, como tuvimos varias situaciones que han producido lesiones muy serias en personas, no tan solamente en niños o ancianos, sino en personas que también eran jóvenes. Entonces estamos buscando que se controlen. No obstante, también en estos criaderos existen situaciones de maltrato y crueldad hacia los animales, que son explotados.”

- ¿Pero requiere un criadero para la venta?

-” Claro. Nosotros buscamos que se controle todo eso, que haya un registro para ver quiénes son las personas que tienen estos animales. Nosotros como animalistas, es la propuesta que hacemos, que haya un registro y un control de estos animales, porque estos animales tienen que vivir en lugares que tengan medidas de seguridad.”

- ¿Qué razas son?

-” Los pitbulls, los pampas, los dogos, los rottweilers, que son animales realmente con un porte, con una musculatura importante, una mordida. También insistimos con lo que son las castraciones masivas. Porque todo esto está asociado, no tan solamente a lo que representa un riesgo para la seguridad pública de las personas, sino también hay muchas situaciones que somos las que generalmente representamos nosotros, que tienen que ver con maltrato y crueldad animal. Entonces tiene que haber una regulación, tiene que haber un equilibrio poblacional de animales, porque cualquier tipo de desajuste o cosa que está librada al azar, se convierte en estas situaciones.”