Un perro asesinado por un hombre en la provincia de San Juan será defendido por un abogado. El animal, identificado como Homero, murió después de recibir un escopetazo por parte de un sujeto de 60 años en el barrio Las Alondras, en la localidad de Chimbas. El profesional, Adolfo López Martí, se presentó en Flagrancia e hizo una presentación judicial formal: la misma ya fue admitida.

El abogado pertenece a la Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de Animales Nacional (AFADA) y ya había representado a propietarios de animales, cuyos casos no llegaron a tener sentencia sino una probetion. “El animal no puede ejercer su derecho por eso esto es inédito en cuanto a que estoy defendiendo directamente al animal y que además la causa tendrá sentencia. Si al hombre lo condenan habrá un nuevo precedente”, explicó a Canal 13.

López Martí realizó una presentación como querellante particular del perro e irá contra el accionar del hombre que disparó con la escopeta. “La ley 14.346 tutela la vida del animal como sujeto de derecho como ser sintiente. Esto da indicios de que podría haber matado al animal por venganza. El animal no lo atacó, es más, era sociable. No he tenido contacto con la familia propietaria del perro, fue una presentación espontanea”, agregó.

Además, el abogado buscará probar que el sujeto, que aún no fue identificado, es un peligro para el vecindario: “Estamos hablando de una persona que dispara. Ahora tiene una orden de restricción, es un peligro para la sociedad, el delito es contra la seguridad pública. El maltrato animal es un delito penal regulado y hay que avanzar sentando un precedente a nivel provincial y nacional”, añadió.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves pasado, 48 horas después del caso de Florencia Ledesma, la joven que murió atacada por una jauría en Albardón.