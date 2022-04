La moda como expresión de libertad, eso impulsa Martín “Martt” Pérez De Arriotua, el joven que fue criticado en vivo por Viviana Canosa, por usar ropa sin género. La periodista le advirtió que si salía vestido a la calle “con ropa de mujer” la iba a pasar mal. Sin embargo, varias personas, entre ellas Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega, salieron en su defensa. Pero detrás de la ropa, se esconde una historia de superación y de vivir sin importar el que dirán. En diálogo con VíaPaís, el joven contó como es vestir en libertad.

Martín siempre supo que le gustaba el mundo de la moda. Disfrutaba de los desfiles, de ver a las modelos y estaba obsesionado con las muñecas Barbie. Lo que empezó como un juego, se convirtió en un estilo de vida, en una pasión, en una forma de libertad, en eso que hace “latir el corazón y brillar los ojos”. Martín nació en la Ciudad de Buenos Aires y cuando era chico se mudó con su familia a Salta. Estudió Diseño de Indumentaria y Textil en Córdoba. Volvió a vivir al norte e hizo un posgrado en asesoramiento de imagen. A partir de ahí su vida dio un giro de 180 grados.

Martt estudió Diseño de Indumentaria y Textil en Córdoba y realizó un posgrado en Asesoramiento de Imagen. Foto: Instagram / @MarttCheittn

Martt Cheitt, la moda como forma de libertad

Comenzó a trabajar haciendo vidrieras en locales de ropa, campañas con modelos y lookbooks. Al entrar en contacto con la ropa femenina le surgió un interrogante: ¿Por qué no vestir con ropa de mujer?. “Siempre me pareció más divertida, con brillos, estampados, bordados y apliques. Definía más mi estilo y me hacía sentir más empoderado. Hoy me pongo lo que quiero, lo que me queda bien y me da seguridad”, sostuvo el joven de 31 años en diálogo con VíaPaís.

Actualmente Martt trabaja con varias marcas de ropa y da asesoramiento de imagen. Foto: Instagram / @MarttCheittn

En las calles de Salta lo reconocen, algunos lo paran, le sacan fotos o lo señalan con el dedo. “Me miran como si fuera un extraterrestre”, aseguró. La adaptación en la provincia que lo vio crecer fue difícil: tuvo que atravesar desde rechazos laborales hasta conflictos familiares por su forma de vestir. Ese proceso de aceptación fue largo y con muchos obstáculos, pero la pasión fue más fuerte y su deseo de expresarse, de vestir como quisiera sin importar el qué dirán, convirtieron a Martín en un ejemplo de libertad.

Las críticas al joven asesor de imagen en el programa de Viviana Canosa

El viernes, Martín apareció en el programa “Viviana con vos” conducido por Viviana Canosa. Ella puso imágenes de su Instagram en pantalla y lo criticó por su manera de vestir, con polleras, tacos y carteras. Incluso le dijo que si salía así vestido a la calle la iba a pasar mal. “No te cruces con Moyano en la cancha de Independiente porque te las vas a ver complicadas, no te tomes el (tren) Roca o el Sarmiento a las 6 AM porque la veo difícil”, le aseguró Canosa.

En su programa "Viviana con vos", la conductora se burló de Martt por usar polleras y le recomendó "no salir a la calle". Foto: Instagram / @MarttCheittn

A través de su cuenta de Instagram Martt Cheittn, en la que tiene más de 11 mil seguidores, el joven hizo su descargo y habló sobre las críticas que recibió en el programa transmitido por A24. “¡Gracias @vivianacanosaok por viralizarme y ayudar a visibilizarme para poder llegar a esos hogares y personas que necesitan ese empujoncito para ser libres de la manera que elijan y lo sientan! Transformé tu odio en amor para inspirar a la empatía, amor y libertad”, escribió Martín.

"¡Nadie merece que amenacen su libertad!. ¡Esas amenazas promueven e incentivan al odio y violencia colectiva, lejos están de la libertad de expresión!", escribió Martt en su cuenta de Instagram tras los dicho de Viviana Canosa. Foto: Instagram / @MarttCheittn

“No tenía idea de que iba a salir en el programa, pero saco un balance positivo porque me escribió mucha gente mostrándome su apoyo. Sin embargo, no me gustó que amenazara mi libertad. En su perfil de Instagram dice ‘libertad y después todo lo demás’ y ella me criticó en su programa advirtiéndome que si salía así vestido a la calle la iba a pasar mal. Estamos hablando de prendas de vestir que si me hacen sentir bien y libre las tengo que usar”, dijo Martín.

Martt Cheittn, el joven que impulsa a vestir con libertad

“Para mi libertad es que tu forma de ser vaya acorde a tus sentimientos y pensamientos. Que lo que sientas condiga con lo que digas y hagas. Cada cual puede ser feliz de la manera que desee, yo lo soy cuando mezclo los mundos femeninos y masculinos. Uno no se siente libre de la noche a la mañana, es un proceso gradual de aceptarse todos los días un poquito más”, sostuvo.

Martt sueña con tener su propia marca de ropa, donde todos puedan vestir lo que quieran sin miedo al que dirán. Foto: Instagram / @MarttCheittn

Martín lleva la bandera de la libertad en su manera de vestir, de mostrarse como es, de hacer y decir lo que siente. Busca impulsar a otros a hacer lo mismo, a vivir sin prejuicios, a sentirse libres. En un futuro sueña con tener su propia marca de ropa con diseño de autor, diseños exclusivos con su toque y su estilo. “Quiero que mi ropa sea inclusiva y pueda usarla el que quiera, sin prejuicios, sin etiquetas. Porque para mí, la moda es una expresión de libertad”, finalizó el joven diseñador.

