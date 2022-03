Sol Sigre es una joven de 26 años que corre en autos desde que comenzó la pandemia. Ella tiene el amor por autos desde muy chica ya que su papá es mecánico y preparador de esta clase de autos, incluso su mamá es piloto.

La joven actualmente compite en el Speedway y en las Tradicionales en tierra. En la primera está en el puesto número 3 de 23 autos y es la única mujer dentro de la categoría. El Speedway se corre en el Estadio El Santo y consiste más en un espectáculo para la gente, donde los autos se chocan, se dan vuelta y hay bastante rose.

La competencia de Tradicionales comienza su ciclo este domingo 3 de marzo y es el segundo año en el que Sol participa. Estas carreras se dan en circuitos de tierra, pero la primera fecha es en un autódromo de San Martín.

Sol junto a su papá y su novio en el Speedway. Foto: Gentileza Pasión Fierrera

La pasión por autos siempre estuvo presente en la vida de la ahora piloto. ”Yo me crie básicamente en ese ámbito de ver autos, de ir a carreras, de los domingos juntarnos con la familia para ver la carrera en la tele. Siempre estuvo en mí y todo empezó hace años cuando quería correr en el Speedway”, afirma Sol Sigre para Vía Mendoza.

La joven soñó durante muchos años poder estar adentro del circuito mientras estaba como espectadora. Hasta que hace unos años puedo comprarse un primer Renault Gordini y su padre la ayudó preparándoselo para empezar a correr.

Cómo fueron sus comienzos en un ambiente dedicado más al hombre

En un ambiente por excelencia de varones la mayor dificultad que encontró Sol es que la vieran como una más. “Al principio era como ella es la mujer traten de no pegarle, traten de tener cuidado para que no se vaya a asustar. Después con el tiempo se dieron cuenta que yo arriba del auto era uno más y que por más de no tener experiencia podía defenderme de la misma manera”.

Ella aclara que esa diferencia fue lo más difícil, pero entiende que no fue de maldad sino para cuidarla. Hoy en día afirma que se siente uno más de los corredores. Sol no es la única mujer que ha logrado cumplir su sueño, pero si es actualmente la única corredora en Tradicional y Speedway.

Actualmente se siente una corredora más, pero paso un tiempo hasta que eso se dio. Foto: Jorge Navarrete

La joven piloto por un tema de presupuesto no puede entrenar mucho en circuito, sino que gana experiencia en las carreras.

Para dedicarse al automovilismo siendo mujer, la joven recomienda: “Hay que tener perseverancia, ir aprendiendo. Lo primero es tomar coraje y empezar, y si es lo que de verdad te gusta, dedicarse y trabajar para poder empezar”.

Un deporte que une más a la familia

Su equipo está compuesto por su familia, su papá y su novio preparan los autos y su primo se encarga de la chapería. La preparación de Sol es de ir a probar circuitos, ver videos y fijarse mucho en sus compañeros que tienen años de experiencia.

Sus autos son rosados porque es el color favorito de Sol, “Al principio no sabía si pintarlo rosado porque es un color llamativo y no hay muchos, pero me animé lo pinté y es el color que hasta hoy me identifica”.

La piloto junto a uno de sus autos. Foto: Gentileza

Para la piloto lo más lindo de correr es la unión de la familia, de sus amistades y de la familia de su novio la van a ver y festejan sus logros con ella. “Lo que mejor me llevo de este deporte es poder compartirlo con toda mi familia y amigos, y poder haber conocido pilotos y gente que ahora son amigos”.

Sol se encuentra en búsqueda de sponsors para sus próximas fechas en la temporada de tradicionales. Las personas interesadas pueden ayudar a seguir cumpliendo su sueño contactándola a su Instagram.