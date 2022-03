Silvana Araujo es una mendocina de Guaymallén que forma parte del un programa Nacional para ser conductora de camiones de manera profesional. La mujer quedó seleccionada entre miles de participantes del país y es una de las primeras de Mendoza que se anima a romper esquemas y someterse a este ámbito históricamente encabezado por hombres.

La mendocina actualmente tiene 40 años y con mucho esfuerzo y dedicación logró dar un giro de 180° en su vida. Antes de iniciar su camino en el ámbito del transporte de carga pesada trabajaba en el ámbito de la Seguridad e Higiene.

“Ese trabajo no solo que no era para nada fácil, sino que tampoco estaba bien remunerado. Es un ambiente que discrimina mucho a las mujeres, generalmente somos menos valoradas en ese ámbito que en el de los camiones. En la empresa en la que trabajaba me cerraron muchas puertas por ser mujer”, dijo a Vía Mendoza.

Cansada de que su trabajo no fuera valorado como correspondía y que por ser mujer le cerraran las puertas que le permitían crecer laboralmente, Araujo decidió emprender un nuevo camino un poco diferente al que estaba acostumbrada. Gracias a una publicidad que vio en Instagram decidió anotarse a una beca que brindaba SCANIA para realizar una capacitación para ser camionera profesional.

Luego de varios días de su inscripción el teléfono de la mendocina sonó y le avisaron que había sido la única en Mendoza seleccionada para participar de la convención con todo pago por parte de la empresa y de sus auspiciantes. En todo el país solo eligieron a 12 mujeres.

Feliz con la noticia la mendocina armó un bolso y partió rumbo a Buenos Aires donde está terminando de realizar la capacitación para ser una conductora profesional de camiones, una de las primeras mujeres en la provincia con todos los papeles que conduce un vehículo de carga pesada.

Silvana Araujo en la capacitación para ser una conductora de camiones profesional. Foto: Silvana Araujo

En la capacitación les enseñaron sobre cómo manejar el camión, cómo estacionarlo, mecánica por si hay algún inconveniente en algún viaje, entre otros conocimientos necesarios para la profesión.

Actualmente Silvina ya es conductora profesional recibida hace menos de una semana por los entes Nacionales organizadores. Para que pueda comenzar a buscar trabajo solo debe actualizar su licencia en el departamento de Guaymallén.

Con un poco de miedo, pero siempre esperanzada la mujer señaló que “ahora tengo que ir a golpear puertas y a buscar trabajo de esto. El no siempre se tiene, ahora vamos a buscar el sí. Voy a demostrar que las mujeres podemos ser igual o incluso mejor que los hombres en esta profesión”, indicó la mendocina.

A pesar de que hay una Ley que respalda a las mujeres que quieren ser camioneras, la conciencia de igualdad de género no está del todo instaurada en las empresas de este rubro. Las organizaciones camioneras ya no pueden dejar afuera a mujeres que cuenten con todos los papeles en regla para darles un puesto de trabajo.

“Ojalá que muchas más mujeres se anoten en este programa es realmente empoderarte. Para esta o para cualquier otra profesión no hay límites. Hay que animarse a soñar, a soñar bien en grande”, concluyó la camionera con un mensaje para todas las mujeres que quieran dedicarse a esta profesión.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un/a periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.