Con solo 21 años, Dante Ortega, el hijo mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música y lanzó recientemente su primer single: “Volado”. El tema habla de las distracciones que genera el enamoramiento por pensar en esa persona especial, pero por fuera de la letra del tema, el joven confesó que sufre un problema de atención.

La canción se encuentra disponible en las plataformas digitales y este miércoles, Dante visitó el programa de Vero Lozano, “Cortá por Lozano”, para contar más detalles de su incipiente carrera musical. Durante la conversación relató una divertida anécdota con su madre de vacaciones y luego soltó que por aquel episodio reconoció su falta de atención y terminó yendo a terapia.

Guillermina apoya la carrera de su hijo Foto: Instagram

“Le dije ‘Ma, me gustaría hacer un viaje con vos’”, comenzó el artista en el diván de Telefe y luego contó que una vez en el viaje, Guillermina le pidió un sencillo favor: “En los primeros días me pidió que me quede porque tenía que buscar algo al cuarto y me dijo ‘por favor cuidame la cartera, no te vayas a olvidar’”.

Dante Ortega Foto: Instagram

Y siguió: “Sube al cuarto, ya habíamos comido, desayunamos y todo. Me voy de la mesa sin la cartera, voy al ascensor esperándola para salir del hotel y me pregunta ‘¿y la cartera?’ y yo le respondo ‘¿qué cartera mamá?’. Me cag* a pedos aunque apareció la cartera”. Pero de ese pequeño desliz, Dante comenzó a ir al psicólogo.

“En ese viaje empecé a detectar que tengo un tema de atención que estoy trabajando y le estoy metiendo en terapia”, confesó. Pero aclaró que no le pasa todo el tiempo, incluso remarcó que con la música logra mantener la concentración: “Para lo que quiero, como esto, soy re focus. Hay que ser interesado en todo lo que uno necesite en la vida”.