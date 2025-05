Paloma, la hija de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega, presentó a su novia: las románticas fotos

Paloma Ortega, hija de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega, decidió mostrar abiertamente su relación con Ana Mir Bertone, y lo hizo a su manera: sin alardes, pero con una sinceridad que conmovió a sus seguidores. A través de algunas postales compartidas en redes sociales, la joven fotógrafa presentó oficialmente a su novia.

Lejos de los escándalos o las estrategias mediáticas, Paloma elige el bajo perfil. Sin embargo, su historia de amor con Ana llamó la atención por la forma en que se construyó: desde la amistad y el respeto mutuo, hasta convertirse en una relación sólida que hoy ya no ocultan.

Paloma Ortega presentó a su novia Ana Mir Bertone.

Ambas jóvenes vienen de familias con fuerte presencia en los medios. Paloma es hija de una de las modelos y empresarias más reconocidas del país, y Ana, hija del histórico locutor y conductor Lalo Mir. Aun así, las dos eligen una vida lejos del ruido y priorizan su intimidad por sobre todo.

La historia de amor entre Paloma Ortega y Ana Mir Bertone

Ana Mir Bertone es una amante del arte, la naturaleza y los viajes. Se formó en un ambiente en el que la cultura siempre estuvo presente, y cultiva una estética simple, conectada con lo esencial. En las fotos que compartieron, se las ve juntas en Los Pendientes Ski Village, disfrutando de la montaña y la tranquilidad del sur argentino.

Ana Mir Bertone.

Por su parte, Paloma está dando sus primeros pasos en el mundo de la fotografía. Prefiere el detrás de cámara, pero en esta oportunidad decidió exponerse para mostrar una parte importante de su vida. Su familia la acompaña desde el primer momento.

Ana y Paloma.

Paloma es una de las mayores del clan Ortega-Valdés.

En una entrevista reciente, Guillermina Valdes habló del momento en que su hija le contó sobre su orientación sexual: “Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo... Pensé: ‘¡Ay, qué mal! ¿Cómo no me di cuenta?’”.