Si de trucos y consejos de belleza se trata, Guillermina Valdés es la indicada. La modelo y empresaria es la creadora de la compañía de cosméticos Guiv junto a un importante laboratorio argentino de productos para el cuidado de la piel.

El consejo de belleza de Guillermina Valdés a través de su cuenta de Instagram.

Con más de 206 mil seguidores en la página de la marca y 2.6 millones en su cuenta de Instagram, Guillermina se ha vuelto toda una referente en cuanto a tratamientos de belleza y cuidados corporales.

El tip de belleza de Guillermina que sorprendió a sus seguidores

A través de Instagram Stories, Guillermina compartió cual es su secreto para mantener su increíble cabellera. En la historia, la modelo y empresaria comentaba que durante mucho tiempo las abuelas aseguraban que para mantener un pelo natural no había que dormir sobre tela de algodón sino sobre seda.

Pero como en la actualidad la seda no es algo tan común en los hogares argentinos, Guillermina compartió su tip “Las abuelas decían que no hay que dormir sobre algodón sino sobre seda. Y como yo no tengo sábanas de seda lo que hago es usar un pañuelo de seda, el que gustes, el que tengas”.

“Duermo todas las noches sobre eso” aseguraba la modelo y empresaria, quien explicaba “Lo hago porque me decían que el algodón absorbe la humedad del pelo y se seca más”.

“No saben como me mejoró la calidad del pelo. De verdad lo digo. Es un buen dato” concluía Guillermina, cuyo cabello, sin duda alguna, luce espectacular así que, será cuestión de poner en práctica el tip y ver los resultados.