La noche de este jueves fue de pura emoción en los estudios de El Trece, donde se emite “La Academia”, el reality que conduce Marcelo Tinelli. Es que, uno de los concursantes, Lizardo Ponce, le rindió homenaje al colectivo LGTBIQ+ y al momento de dar su devolución, Guillermina Valdés no pudo contener las lágrimas.

//Mirá también: “Marcelo Tinelli adelantó que retomará la presidencia de San Lorenzo en 2022″

La modelo conmovida por el homenaje que realizó Lizardo Ponce.

“Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías, y tenemos que acompañar”, comenzó diciendo la jurada emocionada.

“Que cada uno sea como quiere ser. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas, si hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó.

//Mirá también: Martita, la hija de Ricardo Fort, estuvo en “La Academia” y no descartó el participar el próximo año

Por último antes de dar su puntaje concluyó: “Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo. Basta de etiquetas. Gracias, chicos. En las casas se necesita esto”.