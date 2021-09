Martita, la hija de Ricardo Fort, estuvo en “La Academia”, acompañando a Rocío Marengo en la pista.

“Me encanta verla acá, nosotros lo queríamos muchísimo a tu viejo, que hemos pasado momentos maravillosos, así que es muy lindo tenerla acá”, expresó Marcelo Tinelli.

“La verdad que hemos tenido una relación hermosa, con todas las peleas, si había una persona que no pasaba desapercibida era tu viejo, porque era pelea y amor todo el tiempo, pero fue alguien que cambió un montón de cosas, para el programa el día que apareció él fue algo totalmente distinto”, continuó.

Martita Fort y su producción para la revista Gente.

“Era quilombero, pero tenía cosas maravillosas, yo no he visto alguien que se animara a hacerlas. Acá lo recordamos mucho, y las cosas que ha hecho en este piso es maravilloso, yo lo extraño mucho”, concluyó Tinelli.

El conductor aprovechó para consultarle a Martita sobre una futura participación en el programa: “¿Cuándo vas a venir a bailar?”.

“Yo no creo que ahora, pero mas adelante...”, respondió la hija de Ricardo, que después estimó que tal vez podría ser después de cumplir 18 años.

Martita Fort sobre ser millonaria

Hace unas horas, a través de un video en vivo en Instagram, Martita Fort reveló qué es lo que más detesta de ser millonaria: “No me gusta ser así... una persona ostentosa. Yo me siento feliz con lo que puedo conseguir y cómo estoy. Nada más”.

“La verdad es que me genera mucha incomodidad cuando voy a programas o me hacen notas y me dicen: ‘¿Cuánto gastás?’,’¿Qué se siente ser millonaria?’,’¿Qué gastos exuberantes hacés?’. No sé...”, expresó.