En medio de su programa, Viviana Canosa se burló de Martín Cheitt, el joven oriundo de Salta y promotor de la ropa sin género. El motivo de la agresión se debió a que el muchacho usa pollera.

Durante un flash informativo que la panelista estaba dando en “Viviana con vos”, transmitido por canal A24, se detuvo a criticar al salteño por su forma de vestir. En este sentido, le recomendó no salir a la calle con esa ropa.

Viviana Canosa se burló de Martín Cheitt. Foto: Instagram

“Hablando de cosas locas, mirá a este hombre con polleras que les encanta a las chicas verdes....mamadera”, aseguró Canosa. De fondo se veían fotos de Cheitt, quien aparece en Instagram como @marttcheittn.

La panelista entonces dijo: “No te cruces con Moyano en la cancha de independiente porque te las vas a ver complicadas, no te tomes el (tren) Roca o el Sarmiento a las 6 AM porque la veo difícil”. Nuevamente apuntó contra el movimiento feminista y sostuvo que el mismo no se involucró en la causa por abuso sexual de José Alperovich, cuya sobrina fue quien lo denunció al exgobernador.

Luego de los dichos de Canosa, fue nuevamente tildada de machista y generó rechazo en las redes sociales. Cheitt desde su cuenta compartió algunos de los mensajes de apoyo que recibió.

“Gracias por los comentarios de apoyo. Quería decirles que estoy bien, no me afectó particularmente nada. Lo único que me molestó fue el tono amenazante (de Canosa) por mi manera de vestir y quizás que haya metido mi libertad con una bolsa política que yo no tengo nada que ver con eso”, respondió el salteño.

El muchacho le retrucó diciendo que se predica con el ejemplo y empatía, no desde la crítica destructiva que la mujer realizó. Luego agregó: “¿Adónde quedó el lema de la libertad, Viviana Canosa?”, teniendo en cuenta que la conductora tiene en su perfil de Instagram como descripción: “Libertad y después todo lo demás”, a pesar de no respetar la forma en que Cheitt se viste.

Dante Ortega le respondió a Viviana Canosa por sus burlas contra el salteño que usa pollera

El modelo y cantante, Dante Ortega, frente a las burlas de Canosa por la ropa sin género que utiliza el joven salteño Martín Cheitt, decidió hacerle frente y le respondió.

Así se manifestó el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega: “Hola Viviana Canosa, respeto tu postura en contra del aborto y que no te sientas identificada con el feminismo. Nadie puede atentar contra tu forma de pensar. ¿Pero por qué te burlas de un chico que ejerce su libertad? ¿Por que tiene que ser noticia que un chico use pollera?”.

A través de historias de Instagram, el muchacho -que se acaba de lanzar en su carrera como cantante solista-, si bien felicitó a la panelista por animarse a hablar sobre “un abusador de menores con tanto poder como el de Tucumán”, repudió sus dichos políticos.

“Se queja que la izquierda utiliza desde la ideología de género a los homosexuales. ¿Y esto hace ella en su programa con personas con distintas orientaciones sexuales?”, finalizó.