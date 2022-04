La conductora y periodista, Viviana Canosa redobló anoche su apuesta contra la docente de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán, Mariana Bonano, señalando que no menciona al exgobernador José Alperovich y ella sí lo hace. Esto es, en referencia a las acusaciones contra el exmandatario de la provincia, que realizó su sobrina por presunto abuso sexual y que hoy está en la justicia.

El jueves se había referido al video que “a mi me pasaron ayer los alumnos, que los replicaron varios medios”. Agregó que los alumnos le dijeron que “la grabamos en el aula y ya no sabemos cómo decirles que la corte con vos y ella sigue y sigue. Está obsesionada con vos. Me acusa de atentar con la democracia”. Siguió diciendo que “esto que vamos a ver ahora, es una clase de periodismo, .ponele, con perspectiva de género”, y luego paso un fragmento de la clase de la profesora de “La cobertura de noticias desde la perspectiva de género y de respeto a las diversidades”.

Luego enfatizó que “ustedes quieren cancelar a la gente que no piensa como ustedes. Por suerte no pienso como ustedes”.

En tanto ayer, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) Seccional Filosofía y Letras, mediante un comunicado indicó que “repudia la campaña difamatoria y persecutoria que diversos medios locales y nacionales están llevando adelante, a partir de una clase de Periodismo con perspectiva de género de nuestra colega Mariana Bonano”. Continuaron diciendo que “defendemos la libertad de cátedra, el pensamiento crítico y el diálogo franco y frontal con nuestros alumnos siempre y llamamos al conjunto del alumnado de Filo a repudiar los métodos de patrullaje ideológico que ejercen estos medios y personajes”. Remata diciendo: “Nuestro apoyo y solidaridad con la docente”.

Por su parte el “Ateneo de Género y Diversidades” de la Facultad de Filosofía y Letras a en una publicación expresó su repudio al “hostigamiento y los discursos de odio que buscan desprestigiar a la Universidad Pública y expresa su total apoyo y solidaridad a la profesora Mariana Bonano, integrante de este ateneo y docente de nuestra casa de estudios”.