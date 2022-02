Lucas Slevin es de Pilar, Buenos Aires y tiene 20 años. Se define como actor, bailarín, cantante y acróbata. Tiene dislexia y lejos de enfocarse en los obstáculos que eso podría generar en su vida, decidió utilizar las redes sociales para concientizar y explicar de qué se trata la dislexia. En diálogo con ViaPais, Lucas contó su historia.

Al joven tiktoker le encantan las redes sociales y sueña con ser influencer. “Al comienzo subía cualquier cosa e iba viendo que generaba más feedback. Me di cuenta de que cuando contaba historias interesantes con un mensaje importante detrás, la gente me escuchaba”, contó Lucas. Fue así como empezó a usar Instagram, Youtube y TikTok para hablar y concientizar sobre la dislexia.

“Note que había un montón de dudas con respecto al tema, no sabía que era algo tan fantasma y que realmente la gente no sabía casi nada”, dijo Lucas. Fue así como comenzó a hablar en TikTok (donde tiene casi 810 mil seguidores), Instagram y Youtube desde su experiencia personal y familiar.

Qué es la dislexia, la condición que padece Lucas Slevin y que también tuvo Albert Einsetin

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. Se traduce en dificultades para leer y escribir, por problemas a la hora de identificar los sonidos del habla y comprender como estos se relacionan con las letras y las palabras.

La dislexia no se cura, pero existen formas de trabajarla para mejorar las habilidades de lectura y escritura. Además, no tiene relación con la inteligencia o la capacidad de desarrollo de quien la padece.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que traduce en dificultades para leer y escribir y se detecta a temprana edad. Foto: Instagram

El día internacional de la dislexia se conmemora el 8 de octubre. Se estima que el “trastorno invisible” afecta a un 10% de la población mundial, es decir a unas 700 millones de personas, destacó un informe de Todo Noticias. Galileo Galilei, Bill Gares, Pablo Picasso, Isaac Newton, Albert Einstein entre otros, fueron diagnosticados con esta condición.

En su caso, Lucas se enteró que tenia dislexia cuando estaba en tercer o cuarto grado de la escuela: le tocó leer en voz alta en medio de una ronda de lectura y de repente todos sus compañeros empezaron a reírse de él. La profesora lo sacó del aula y le dijo: “Lucas vos tenes una enfermedad mental”.

“Ese día mi mamá me fue a buscar de la escuela y yo llorando le dije que ‘tenía una enfermedad’ y le conté todo lo que pasó. Y ella me respondió: “No es una enfermedad, es dislexia. Es simplemente otra manera de percibir la información. Cuesta un poquito más leer, pero sos 100% capaz de hacer todo lo que quieras”, expresó Lucas.

Sobre como el bullying por tener dislexia lo “afectó positivamente”

Lucas sufrió mucho bullying en la escuela. “Pensaba que todos me odiaban, cuando escuchaba a alguien reírse creía que se reían de mi”, recordó. Sin embargo tomó ese dolor y lo reconvirtió en algo positivo. Logró sanar, perdonar, liberarse y hoy con sus videos, concientiza y educa a muchas personas sobre la dislexia.

“Hoy, algo que me dolió toda la vida, me hace sentir bien. Tener la posibilidad de hablarlo, compartirlo y de encontrar a gente que está en la misma situación me ayudó mucho, sobre todo para reconstruir mi autoestima, que estaba completamente destruida”, afirmó Lucas.

El maltrato y las burlas que sufrió Lucas durante su adolescencia, le le permitieron salir adelante mucho más fortalecido. “Hoy soy la persona que soy gracias a todo eso. Construí mi personalidad con mis defectos y no defectos. Todo me afectó positivamente”, sostuvo el tiktoker.

Un súperpoder llamado dislexia

Desde su experiencia, Lucas considera que es importante que los padres que tengan un hijo con dislexia busquen, con amor y paciencia, soluciones en lugar de hacer foco en el conflicto. “Si tu hijo no puede leer el texto, se lo lees vos o se lo pedís a la profesora o a quien sea”, señaló Lucas.

Para Lucas la dislexia es un don, un superpoder que permite encontrar distintas soluciones a un mismo problema. Foto: Instagram

El bonaerense dejó un claro y sentido mensaje para todas aquellas personas que tienen dislexia: “No hay absolutamente nada malo en vos, sos como tenes que ser. Hay que enfocarse en encontrar soluciones y en todo lo que si podés hacer, no en el hecho de que no puedas leer correctamente”.

Fascinado y apasionado Lucas finalizó diciendo: “La dislexia no es un impedimento ni un defecto, sino un don, un superpoder. Tenemos más memoria y mil maneras de resolver una misma situación. No somos cabeza dura, creemos que todo tiene solución”.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.