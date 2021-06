Kike Teruel, uno de los músicos de Los Nocheros, admitió que ni él, ni sus compañeros ni su familia se vacunarán en contra del coronavirus. Debido a la repercusión que generaron sus declaraciones, aclaró en Fantino a la Tarde que la banda no está involcurada en su decisión.

“No tengo confianza. Hay un país que acepta la Astrazeneca, otros que no. Unos la Sputnik, otros no. Que una dosis está bien, que son dos. No sé si están todos confundidos o se confunde la política con la información”, había señalado Teruel en conversación con Arriba Córdoba, de El Doce TV.

Además, agregó que hace años no va a un médico y que tanto él como su familia utilizan terapias alternativas para curarse. Explicó que no le tiene “miedo al virus, le tengo respeto como a todos los virus. Una gripe o una neumonía es natural y lo trato de la misma manera”.

“Es una decisión personal y familiar que no tiene nada de malo. Nos cuidamos mucho y respetamos a los demás”, aseguró y reveló que “ninguno de Los Nocheros se va a vacunar. Ya lo hemos hablado”. Sin embargo, se inocularían de ser obligatorio para ingresar a un país al que viajen por una gira musical.

“Todavía no nos supieron aclarar si el que tiene el virus puede volver a tener, si el que está vacunado puede contagiar o no. ¿Cuál es el porcentaje de contagio? Para los ingleses la de Oxford es la mejor; en Europa no aceptan la Sputnik, solo en Rusia; para los estadounidenses la de AstraZeneca”, indicó.

“Hay desinformación, esto es muy experimental para uno que se cuidó durante tantos años de todo tipo de virus, enfermedades más de acá que de otro lado, no creo que tengan la información clara”, señaló.

El enojo en Fantino a la Tarde

Ante la repercusión que generaron los dichos de Teruel, el músico fue invitado a Fantino a la Tarde donde Javier Calvo no se encontró conforme con sus declaraciones.

Allí, el integrante de Los Nocheros explicó que a pesar de que mantiene su postura de que ni él ni su familia se vacunarán, la decisión no abarca a la banda de folklore ya que Rubén Ehizaguirre ya recibió el medicamento.

Sin embargo, su explicación no sirvió para calmar las aguas. El periodista Javier Calvo, miembro del programa de Fantino, dijo que su discurso era una “mierda” y “horroroso”. Teruel se defendió explicando que uno de sus hijos tuvo un inconveniente con la vacuna contra el HIV al año de vida y desde entonces no se volvieron a inocular.

A pesar de los dichos de Calvo, el Nochero prefirió mantener silencio para evitar más escándalo, solo indicando que el uso del lenguaje del periodista para dirigirse a él fue inadecuado.