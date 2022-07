La Voz Argentina sigue sorprendiendo todas las noches. Historias emocionantes y de superación se hacen presentes, como es el caso de Hugo Ruiz Romero. El salteño que no pudo estar presente en reality 2021 por un cuadro de Coronavirus, este miércoles la rompió en las batallas y continua en el team de Lali Espósito.

Hugo Ruíz compitió contra Luis Aberastain, y deleitaron al jurado con “Canción para Carito”, de Antonio Tarragó Ros. Una vez que terminaron la interpretación, Hugo expresó: “Se hizo esperar”, haciendo referencia al 2021, cuando tuvo que ausentarse en el show por la enfermedad.

Antes de que Lali elija a uno, los otros jurados dieron su devolución. El primero fue Ricardo Montaner, quién dijo: “Tienen los dos mucho gusto cantando, hicieron que uno como espectador se involucrara con ustedes. Los felicito a los dos. Algo pasa con Hugo que transmite algo especial”.

Soledad Pastorutti también dio su opinión: “Siento que Hugo fue más sentido en cuanto a lo emocional, pero siento que si Luis no acompañaba eso, no iba a funcionar la canción. Está difícil”. De a poco se iba acercando al final donde Lali iba a tener que decidir por uno de los dos, sin embargo, Mau Montaner comentó: “Tienen voces como placenteras, son lindas para el oído. En mi opinión, a mí me gustó muchísimo Luis”.

Llegó el momento esperado donde Espósito tuvo que elegir. “Primero les quiero agradecer porque le dan mucho vuelo y emoción a mi equipo. Los dos disfrutaron la canción, la pasearon, la dijeron, me encantó”, expresó.

Luego dijo: “Hugo tenes una voz muy especial y Luis tenes una dulzura muy especial. A ambos me los imagino en el futuro de mi equipo, y me hincha las pelotas tomar esta decisión”. Sin embargo la cantante de Pop tenía que elegir a uno. “Quien sigue dentro de La Voz Argentina y dentro del team Lali es... Hugo”.

El salteño emocionante y lleno de felicidad expresó: “Ha sido largo y acá estoy. Tengo sentimientos encontrados porque pegamos muy buena onda con Luis y lo hicimos con el corazón. Le deseo a Luis todo el éxito, te quiero mucho”. Los participantes se difundieron de un brazo, a su vez Lali se emocionó. De esta forma Hugo continua en La Voz.