Durante el programa de La Voz Argentina del miércoles 15, un participante protagonizó un conmovedor momento. El salteño Hugo Ruíz Romero regresó al reality tras sobrevivir a un grave cuadro de COVID-19 y logró que los cinco jurados voltearan a verlo.

Esta audición no fue “a ciegas”, fue algo particular, ya que antes de que pudiera comenzar a cantar “Tonada de un viejo amor”, las cuatro sillas se dieron la vuelta. A pesar de que se pensó al principio que se trató de un error técnico, los coaches se mantuvieron observándolo.

¿Por qué el jurado de La Voz Argentina se dio vuelta desde el inicio con Hugo Ruiz Romero?

El salteño realizó una impecable presentación con su guitarra. Al finalizar, los jueces lo felicitaron y Lali Espósito explicó qué le sucedió al participante: tuvo una segunda oportunidad para participar del show y conmovió a todo el público.

“Para quienes nos hayan acompañado el año pasado en La Voz, él es Hugo, él pasó esta instancia, por eso está marcado que es de mi team porque yo lo había elegido en su momento”, aclaró la cantante pop que corrió a abrazarlo. Después giró al público y comenzaron a relatar por qué se vio interrumpido su sueño.

El muchacho entonces recordó: “No pude seguir porque me enfermé de Covid. Aparentemente, era pasajero, pero después fui empeorando hasta que caí internado y no pude seguir. Estuve en terapia intermedia con asistencia de oxígeno, la verdad que muy heavy”. Le llevó alrededor de 7 meses mejorar, y para recuperar su voz “un poco más”.

En 2021, luego de haber sido elegido, enfermó y no pudo continuar. Lali explicó que, cuando alguien canta, utiliza mucho la respiración, los pulmones, principal órgano que afecta el virus. “Así que tiene el doble de mérito que estás acá Hugo, porque encima la rompiste cantando”, expresó.

Para cerrar, la artista abrió su corazón: “Para mí él es un ejemplo de tanta gente que la ha pasado mal en esta pandemia, y está demostrándole a un país entero la segunda oportunidad que le dio la vida, había sido elegido porque tenía talento y sobre todo porque ahora sí van a disfrutar de la voz hermosa que tiene para mostrar”.