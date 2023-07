Hizo llorar hasta a Wanda Nara: Antonio quedó eliminado de MasterChef por “un mal plato”, pero conmovió a todos

El recorrido de Antonio, el salteño que marcó a MasterChef, terminó e hizo emocionar a todos: una mezcla de tristeza y otra de orgullo por el recorrido del joven participante en el reality más visto de Argentina. ¿Quiénes son los participantes que llegaron a la final?

“Me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar. Sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100% cambiando. Quiero estudiar, quiero progresar, quiero salir adelante: no me voy a quedar acá”, dijo entre lágrimas Antonio, mientras recibía los aplausos y abrazos de sus compañeros.

Adiós Antonio: el salteño quedó eliminado de MasterChef

Donato Di Santis fue el encargado de dar esta triste noticia, pero no parecía novedad en la cara del salteño que ya se notaba con lágrimas en los ojos. “Ya está, ya terminó esto para mí. Yo me voy contento”, sostuvo Antonio y remarcó que “esto recién comienza”.

“Me ilumina el camino que tuviste de cuando entraste a la persona que sos ahora”, comenzó diciendo el italiano y agregó: “Sos capaz de luchar y por tratar de transmitir lo que a vos te gusta, que es la cocina”.

“Para mí ese Antonio que entró tan tímido en las audiciones, hoy se va con el pecho abierto y con un montón herramientas que te van a ayudar a cumplir ese sueño”, dijo Betular que le pidió por favor que siga persiguiendo este sueño.

Y cerró Martitegui recordando el llanto del jurado en el arranque y aseguró que no era una noche para llorar, sino para estar contentos por todo lo que progresó el salteño. “Vos ya sos un cocinero”, sostuvo el chef.

Para cerrar habló Wanda Nara y todo fue llanto, de emoción y tristeza. “Te mereces todo, porque los chicos como vos triunfan. No importa de donde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante; tu familia está tranquila porque te tiene a vos”, dijo la conductora que fue a abrazar a “Toni” y no pudo contener su llanto.

¿Qué plato dejó a Antonio fuera de MasterChef?

El domingo 30 de julio fue una gala especial en la que Martitegui dio una masterclass de como preparar un extraordinario Shawarma de hongos. Pese a todo, pequeños errores en la preparación de Antonio lo transformaron en el último eliminado del certamen.

Antonio fue el último eliminado de MasterChef 2023. Foto: Captura Telefe

Antonio presentó su plato en un pan pita, con salsa yasgua y babaganush, pero no salió como lo esperaba: “A los hongos les falta un poco de cocción y tiene marinada cruda, por eso está salada”, señalaron los chefs.

Quienes están en las semifinales de MasterChef

Los tres participantes que se metieron en la ronda final fueron: Rodolfo, Rodrigo y Estefanía.