Son iguales, tiene 21 años y es viral en TikTok: así está hoy Raffaella, la hija mayor de Donato de Santis.

Donato de Santis suele mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada, lleva más de 20 años casado con Micaela Paglayán y tienen dos hijas: Raffaella y Francesca. La mayor de sus hijas, de ahora 21 años, es su viva imagen y aunque busca mantener el mismo perfil de su padre, se ha vuelto una sensación viral en Tiktok al compartir divertidas publicaciones de su vida familiar.

Una antigua foto familiar de Donato de Santis. Foto: Instagram

Raffaella ha encontrado su propio espacio en el mundo virtual a través de su cuenta de TikTok (@raffadesantis), donde comparte divertidos videos que se han vuelto muy populares.

Ella son las tres mujeres en la vida de Donato de Santis. Foto: Instagram

Uno de sus videos más virales fue cuando aplicó un filtro de minion a su padre mientras este cocinaba. Donato de Santis, relajado y sin camisa, bailaba frente a la cámara mientras su cuerpo adoptaba un tono amarillo, generando risas y sonrisas en quienes lo vieron.

A raíz de esta publicación, el perfil de Raffaella comenzó a ganar seguidores rápidamente, quienes esperan ansiosos por más contenido relacionado con su famoso padre. A pesar de mantener un perfil bajo, las publicaciones de Raffaella y el gran parecido que tiene con el chef han captado la atención de miles de usuarios en las redes sociales, creando una conexión especial con aquellos que siguen de cerca la vida de Donato.

Donato de Santis suele ser reservado con su vida privada, pero aprovecha ocasiones especiales para hacerle dedicatorias a su familia. Foto: Instagram

La joven parece estar muy en contacto con el país de origen de su padre, además de mostrar algunos de sus viajes por Europa en sus redes sociales. En el perfil del chef hay varias fotos de sus hijas tanto cuando eran pequeñas como ahora que han crecido, además de algunos recuerdos en Italia con su madre y su familia.

Donato de Santis y sus dos hijas: Raffaela y Francesca. Foto: Instagram

En una de sus publicaciones por un día del padre, Donato le dedicó una poesía a sus dos hijas tanto en español como en napolitano. “Si te veo: me veo. Si me miras: te miro. Si hablas, hay eco y ese eco soy yo. Si te mueves: me muevo. Si te siento: me siento. Si me encontrás: te encuentro… Si me encuentro, sos vos. Las amo hijas”.

Cómo comenzó la historia de amor de Donato de Santis con Micaela Paglayán

Cuando Donato llegó por primera vez a Argentina, fue invitado a participar en un programa de cocina en el canal de cable El Gourmet. En ese momento, del otro lado de la pantalla, había una joven que aspiraba a ser diseñadora textil, pero tenía el deseo de aprender algunas habilidades culinarias viendo el programa.

Fue en el año 2000 cuando el amor comenzó a tocar a su puerta. Donato recibió una carta de la joven, acompañada de un detalle romántico: roció la carta con su perfume personal, para darle un toque especial. El gesto sorprendió al chef, quien se preguntó: “¿Ma questo qui è, e per me?” (¿En serio es para mí?). Podríamos decir que fue Micaela quien dio el primer paso, ya que la carta también incluía su número de teléfono, esperando que el chef del otro lado se comunicara con ella.

Se conocieron a principios de los 2000 cuando ella aprendía a cocinar con su programa de televisión.

Y así sucedió. Donato se puso en contacto para agradecer el regalo y la invitó a salir. Pasaron un buen momento juntos. Después de que ella se fuera de vacaciones con sus amigas, retomaron el contacto y nunca más se separaron. Finalmente, se casaron en 2004.

Donato de Santis y su esposa se conocieron de manera inesperada y desde entonces han estado juntos. Foto: Instagram

La historia de amor entre Donato de Santis y Micaela es una muestra de que el destino puede unir a las personas de formas inesperadas. A través de una carta y un gesto romántico, comenzaron una relación que ha perdurado a lo largo de los años. Hoy en día, su amor se fortalece mientras comparten su pasión por la cocina y construyen una vida juntos.