Elvis, Sushi y su relación con Versace: 9 cosas que no sabías de Donato de Santis

No le gusta comer los cartílagos de la cabeza o de los pies del cerdo: si bien en el reality de Master Chef, Donato es uno de los primeros en decir que come de todo, tiene un alimento el cual no le gusta para nada. Esto es los cartílagos o los pies de cerdo. Si bien puede consumirlos si están muy bien hechos, son partes que no utiliza ni consume con regularidad.