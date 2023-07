Antonio terminó de grabar MasterChef y volvió a Salta: en las redes lo acusaron de spoilear la gran final

Este miércoles, Antonio de Masterchef confirmó que se terminó de grabar el reality y por fin pudo volver a Salta para sorprender a sus familiares, amigos, y ahora fanáticos. “Gracias gracias gracias gracias. Volví a casa. Arrancamos con contenido en redes sociales y a disfrutar de la familia, ya Masterchef fue grabado, ya no hay más que hacer, solo disfrutar de todo esto, arranca otra nueva etapa”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video que muestra su vuelta a casa.

Para sumarle misterio, o pistas, Antonio eligió el nuevo tema de Soledad, “Caña con Ruda”, que en su estribillo dice algo así como “Caña con ruda para el dolor. Ramo de albahaca para el amor” y termina con “tus manos son espigas de consuelo y de paz”. Una letra muy poco feliz, u optimista, para ilustrar su regreso a casa, y el reencuentro con sus familiares.

En las imágenes que subió Antonio se puede ver la caravana de personas que lo acompañan, y celebran la vuelta del otro hijo pródigo de los realities. El primero es Marcos Ginocchio, eso es indiscutible. En sus historias, el salteño mostró todo el cariño que le mostró la gente en su regreso.

Antonio volvió a Salta y dejó un polémico mensaje en las redes

Antonio volvió a Salta y dejó un polémico mensaje en las redes

Las redes, indignadas con el supuesto spoiler de MasterChef

Pero en las redes sociales, la cosa es distinta. No todos estuvieron de acuerdo con este mensaje de Antonio y lo acusan de arruinar la final, porque según dejan ver sus palabras, él no ganó. Otros aseguran que esto no tiene nada que ver con la final, y que no spoilearía nada, ya que, para que no se filtre la final y que se mantenga el misterio hasta el último momento, se graban varias finales y el día que se emite el último programa todos se enteran quién ganó.

Antonio volvió a Salta y dejó un polémico mensaje en las redes

Antonio volvió a Salta y dejó un polémico mensaje en las redes

“No tendrías que haber posteado nada a donde está la gracia de seguir mirando el programa? No te dijeron que no hagas estas cosas por ahora?”, “Claramente él no lo ganó, decime así dejo de mirar”, “Entonces ya te fuiste Antonio, que pena, vas a lograr muchas cosas, sos el ganador para mí”, “Demás esta decir que lo pudieron las redes y ‘la fama’ no pudo aguantar no exponerse y exponer un resultado. Mal lo suyo. Ojalá aprenda a seguir reglas”, “Alto spoiler”, son algunos de los mensajes que los seguidores del cocinero y de Masterhef dejaron en la publicación del ahora ex participante del ciclo.

Haciendo una recorrida por las redes sociales de sus compañeros, la competencia sigue. Ninguno ha publicado nada parecido. ¿Se vendrá un reto para el salteño?