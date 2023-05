El ingrediente en el plato de Antonio que le valió la eliminación de MasterChef: “Es muy invasivo”

En la nueva gala de eliminación de este domingo, Antonio López quedó fuera de MasterChef. El joven salteño no pudo convencer a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis por un detalle en su plato que no estuvo bien logrado.

Se trató de un ingrediente que le valió la eliminación del certamen de cocina de MasterChef. En lo que fue una noche de mucha tensión, los participantes tenían 60 minutos para preparar varias recetas, si al jurado le gustaba, el participante prendía la luz, si no continuaba cocinando; cuando quedaron 3 participantes, hubo un segundo desafío de un único plato en 20 minutos.

Antonio es el nuevo eliminado de Masterchef

Fue en esta instancia donde Antonio no resolvió bien su idea y la presentación final no fue suficiente para continuar dentro del programa. Lo más criticado de su elaboración fue el orégano, por el cual recibió muchas críticas.

La dura devolución del jurado al plato de Antonio

El joven salteño presentó unos camarones salteados con ananá, zucchini, cebolla y tomates cherry. Si bien el emplatado fue muy elogiado por Germán, las críticas negativas fueron más.

“¿Orégano?”, le preguntó el dueño de Marti y el participante explicó que lo utilizó para condimentar los camarones. “Un montón de orégano tiene”, fue la conclusión del chef.

El plato de Antonio que le valió la eliminación de MasterChef Foto: captura video

Mientras que Donato analizó: “No logro hacer fundir estos sabores a mi paladar. Y hay un golpe fuerte de todo este orégano que es muy invasivo, se lleva bastante de todos estos sabores”.

“Cuando veo el plato es un clásico plato de restaurante, blanco, con los ingredientes acomodados de una forma estética bastante agradable, pero cuando empiezo a comer no entiendo para nada el concepto que hay atrás. Y me parece que el orégano seco tirado así por arriba no suma”, completó Germán.

A su turno, Betular analizó: “El emplatado es uno de tus fuertes, pero transformaste un salteado con todo que deja de ser un salteado. Se hace difícil comerlo”.