Triste despedida en MasterChef: Antonio, el joven salteño, fue eliminado de la competencia

El domingo 21, tanto los participantes de MasterChef como su público vivieron momentos de tensión. Durante una jornada complicada, el jurado finalmente definió que Antonio López, uno de los cocineros más queridos, se convirtió en el nuevo eliminado.

Sin poder disimular su tristeza y decepción, el salteño abrazó a los otros participantes y dejó su delantal negro sobre la mesada de su estación. Aquellos compañeros miraron toda la escena sin poder creer que el muchacho estaba abandonando el programa.

Durante esa noche, en primer lugar, cada concursante debía preparar un plato atrás de otro en el menor tiempo posible hasta convencer al jurado. Solamente Rodolfo y Aquiles lograron superar ese reto y subir al balcón.

¿Por qué eliminaron a Antonio de MasterChef?

La última prueba recayó, por lo tanto, en Silvana, Antonio y Rodrigo, quienes tenían que lograr en 20 minutos un plato que superara las expectativas de Donato, Germán y Damián. A la hora de la devolución, estos no tuvieron pelos en la lengua y fueron muy severos.

Ninguno se salvó de las críticas, pero el que se llevó lo peor fue Antonio. El salteño presentó un plato de camarones con ananá y tomates, que no convenció a los profesionales. Ninguno le encontró sentido al plato, y encima le criticaron el uso excesivo del orégano.

Antonio López, el salteño de MasterChef, fue eliminado el domingo 21 de mayo. Foto: Captura de video

Mientras los tres participantes esperaban abrazados y llenos de nervios, anunciaron que López sería el eliminado de esa gala. Su rostro en seguida se transformó: pasó de miedo a frustración y luego tristeza. Las otras dos personas junto a él tampoco mostraron alegría.

Antonio podría volver a MasterChef

No obstante, no ha terminado todo para el joven salteño, quien heredó de sus abuelos no sólo la pasión por cocinar, sino su talento y conocimientos básicos. Antonio aún tiene una última oportunidad, pues de ahora en más uno de los eliminados podrá volver al ciclo con mucho esfuerzo.