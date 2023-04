“Mucha suerte, campeón”, el encuentro entre Marcos Ginocchio y Antonio López en MasterChef

En la noche del lunes 17 de abril, los ex participantes de Gran Hermano se hicieron presentes en MasterChef, y la audiencia no pudo pasar desapercibido el gesto entre Marcos Ginocchio y Antonio López. Estos salteños están causando furor en la televisión argentina y el apoyo mutuo no falta.

Algunos de los ex hermanitos fueron convocados ese día para ayudar a los participantes de la competencia gastronómica a cocinar. Además del ganador, también se hicieron presentes Alfa, Julieta, Thiago, Romina, Nacho y Daniela.

Entre los cocineros del reality, destaca Antonio. Si bien el salteño trabajó esa noche de la mano de Thiago, al final del programa Marcos se acercó a él y le dio la mano, no sin antes dedicarle unas palabras de aliento: “¡Mucha suerte, campeón!”.

Las tiernas palabras de Antonio López sobre Marcos Ginocchio, su par salteño. Foto: Captura de pantalla

Usuarios de Twitter no pudieron dejar de lado este gesto del ganador de Gran Hermano 2022. Incluso, el mismo Antonio se emocionó al ver a Ginocchio y le dedicó una publicación en Instagram, asegurando que “aprecia mucho” al rubio.

La popularidad que ha ganado Antonio desde que ingresó a la competencia ha ido creciendo a enormes pasos. Por este motivo, tiempo atrás fue invitado a La Peña del Morfi, pero lo más llamativo fue un comentario controversial que hizo sobre la forma de hacer las empanadas salteñas.

Mientras el joven cocinaba, Giorgini le preguntó qué opinaba sobre la receta de este plato de la gastronomía típica del norte del país. “En Tucumán dicen que son 13 los repulgues de la empanada, ¿en Salta es así?”, le preguntó el cocinero, y el muchacho respondió “Los salteños somos más complicados”.

Antonio, el participante de MasterChef, visitó el programa La Peña de Morfi y habló sobre las empanadas salteñas. Foto: Instagram/@antoniolopezok

Al ver la reacción de los demás, el participante agregó: “Nos queremos joder la vida a nosotros mismos, hacemos entre 16 y 19 repulgues”. Luego, el salteño también aclaró que para él la cantidad de repulgues no es tan importante, sino el poder cocinar en familia, conversar y pasar un buen rato.