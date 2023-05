La confesión íntima de una participante de MasterChef: “Recibo mensajes subidos de tono”

En una nueva gala de MasterChef, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis quedaron atónitos ante una de las participantes, pero esta vez no fue por el plato, sino por una íntima confesión. Silvana Díaz comenzó a hablar de sus redes sociales y reveló que recibe “mensajes subidos de tono”.

Incluso antes de la popularidad que ganó con su participación en el programa de Telefe, la cocinera amateur oriunda de Merlo contó que a través de su perfil de Instagram tiene “varios admiradores” que le escriben desde la aplicación con propuestas indecentes. “Algunos bien y otros, mal”, detalló.

Silvana en MasterChef Foto: Captura video

Antes que el jurado probara su plato de tortillas de arroz, la peluquera aseguró que hasta recibe “mensajes hot (calientes)” y que los debe bloquear. Incluso no temió en detallar que es algo que comparte con su marido, Marcelo: “Se los di para que los lea”.

“A veces pispeo un poquito porque quiero ver si realmente vale la pena el bloqueo”, soltó y provocó la reacción de sus compañeros y del jurado de expertos que estallaron en carcajadas. En ese momento, Silvana se ruborizó y agregó: “Necesito verificar que sea realmente una persona que se desubicó mal o una persona que me está deseando felicitaciones”.

El jurado estalló en risas con la confesión de Silvana en MasterChef Foto: Captura video

En ese sentido, contó que su hermana la ayuda a revisar los mensajes. Y expresó: “Me sube un poco la autoestima, pero tampoco quiero entrar en ese juego. ‘¿Qué estás haciendo?’, me preguntan. Mirá si le voy a decir qué estoy haciendo, no no”.

El palito de Silvana a Wanda Nara

En un momento, Wanda le advirtió: “Pero si la gente sabe que sos casada” y Silvana disparó: “Es lo que más les gusta. Porque me dicen, ‘ya sé que tenés marido, pero...’”. Incluso contó cuál es la reacción de su esposo ante la situación y sonó como un palito para la conductora.

Wanda Nara en MasterChef Foto: Captura video

En medio de nuevas versiones de separación con Mauro Icardi, la empresaria quiso conocer cómo la participante de MasterChef maneja la situación de los mensajes que recibe de los seguidores con el esposo y Silvana reflexionó: “Cuando uno tiene las cosas claras y está seguro en su casa de las cosas que ocurren, no tiene por qué haber ninguna escena, ningún problema”.