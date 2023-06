¿Hizo trampa?: sorprendente acusación a Antonio, el participante salteño más querido de MasterChef

Este 19 de julio en MasterChef se vivió una inquietante situación entre los participantes, que dejó atónito a Antonio, el salteño, uno de los más apreciados por los fans del programa de cocina. Una de las competidoras presentó su plato, pero se llevó una extraña sorpresa: un fuerte olor a canela había invadido su preparación y no titubeó en acusar al salteño.

“¿Vos me diste comino o canela?”, preguntó Silvana a Antonio, acusándolo de lo peor. La consigna de la noche era cocinar un guiso y utilizar la cebolla que debieron cortar previamente en un desafío. A Silvana le tocó un guiso de arroz, pero cuando fue a presentarlo con los jurados, Damián Betular le preguntó: “¿Por qué tiene gusto a canela?”.

Antonio, el salteño de MasterChef fue tendencia. Foto: MasterChef Argentina

La participante se sorprendió porque, según ella, no había usado ese ingrediente, de hecho, aclaró: “No puede ser porque yo la canela no la puedo ni sentir, y la uso cuando no queda otra, en un carrot cake o alguna cosa que tenga que tener un toque de canela”, a lo que el jurado le contestó de forma filosa: “Entre la cantidad de zanahoria y la canela, ya tenés un carrot cake acá”.

Además del problema con la canela, criticaron algunos otros factores en su comida, como el exceso de arroz, la falta de caldo o la carencia de sazón y de una buena condimentación. Cuando le preguntaron a Silvana sobre quién sospechaba acerca del incidente con el peculiar ingrediente, la competidora no dudó en señalar a su compañero Antonio, quien estaba sorprendido por la acusación.

“Bueno, no sos la única jugando fuerte entonces”, le dijo Germán Martitegui a Silvana, por una polémica que se había generado entre ella y otra participante previamente.

Cuál fue la reacción del salteño de MasterChef ante la acusación

Antonio expresó: “Hasta que no haya pruebas contundentes, yo no tengo la culpa de lo que pasó”. Además, se justificó diciendo que él ni había traído canela del mercado. Cuando le tocó pasar a presentar su guiso, Wanda Nara comentó: “Ahora llegó el momento de Antonio, que ahora es el principal sospechoso de la canela”.

Al darle derecho a réplica, él solo aclaró que él no tenía canela y que jamás haría algo así, ni aunque quedaran solo dos en la final y se mostró muy firme con su postura.