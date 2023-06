Rodrigo Salcedo cambió la receta que había planeado y no agradó a ningún jurado de MasterChef

Rodrigo Salcedo sigue sorprendiendo a todos en la cocina de MasterChef, no sólo por sus talentos culinarios, sino también por sus actitudes que muchas veces no agradan del todo a los jueces. En esta ocasión, el puntano tuvo un desencuentro con Donato de Santis quien le recriminó el haber cambiado el plato que tenía pensado hacer.

El plato de Rodrigo no gustó para nada a los jueces de MasterChef. Foto: telefe

Además, el puntano recibió una fuerte crítica por parte de los demás jueces quienes demostraron su disconformidad con su receta. “Esto no tiene absolutamente gusto a nada”, expresó Damián Betular.

Cuál fue la receta que finalmente hizo Rodrigo y disgustó a los jueces

El martes 20 de junio, Rodrigo Salcedo presentó un plato que había preparado para el nuevo programa, el cual se trató de un yacaré frito con papas y crema ácida. Sin embargo, Donato había asesorado al puntano con la receta de un plato criollo de Luisiana, la cual fue una idea propuesta por Rodrigo y que al chef le pareció peculiar.

Sin embargo, cuando el puntano presentó su plato, Donato se dio cuenta que realizó un receta completamente distinta y que, además, no le pareció muy buena. “Rodrigo... Vos me había vendido otra cosa con la papa”, le recriminó el chef, a lo que el participante se defendió diciendo que hay veces que busca encarar las cosas por otro lado cuando no le salen.

Donato de Santis quedó decepcionado con el plato de Rodrigo Foto: YouTube

El yacaré frito con papas y crema ácida no sólo desagradó a Donato, sino también a Betular y Germán Martitegui, quienes le dieron una fuerte crítica al puntano. “Para mi el desorden empieza en tu cabeza. Esto es aceite, más aceite, no es un plato ni para el primer día de MasterChef”, expresó Martitegui.

A pesar de la fuerte crítica que recibió, Rodrigo continúa en el certamen y expresó que le genera bronca cuando tiene fallas en sus recetas. “Las devoluciones no me dan bronca porque siento que están correctas. Me da bronca por lo que hice yo”, comentó el puntano por adopción.