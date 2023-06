Este es el postre de Damián Betular que es el favorito de Michelle Obama

Ante la presentación de un plato inspirado en Betular de uno de los participantes de Masterchef, Aquiles González Sviatschi, el reconocido chef autor de los famosos macarons, sorprendió a todos con una anécdota única.

Aquiles, el joven cordobés de 19 años, muy nervioso, presentó un queso y dulce, inspirado en una receta de Betular. “Mi idea principal era copiar una idea de Damián que era un semifreddo de queso, pero cuando lo estaba haciendo me di cuenta de que me olvide la gelatina sin sabor.”, describió el participante de reality de cocina.

Martitegui, antes de probarlo, entre risas, comentó: “Entonces no es el semifreddo de Damián, vos cambiaste la receta”.

El plato en cuestión constaba de berenjena caramelizada, naranjas cortadas a vivo y uvas de ambos colores.

Es el postre de Damián Betular que es el favorito de Michelle Obama Foto: captura de video

“Es un postre que me dio muchas alegrías, no este”, comentó irónicamente Damián, y con suspenso agregó: “Lo hacíamos en el hotel y había a alguien que le gustaba mucho. No llega a ser realeza, pero va…”

En su devolución, en cuanto a la técnica de este plato, Betular fue muy específico: “Si alguien alguna vez quiere hacer un semifreddo, te tiene que llevar 15 minutos, no media hora, porque necesita el frío.”

El jurado de MasterChef abrió hace casi un año una pasteleria.

Asimismo, reconoció que el sabor le gustaba, pero “le hubiera agregado algo más fresco que la uva, algo con un poco más de punch, de color”.

Para finalizar con su devolución, el chef contó una tierna anécdota con una de las mujeres más conocidas del mundo, Michelle Obama.

Cuál fue la relación de Damián Betular con el matrimonio Obama

“Este postre lo hacíamos mucho en el hotel y durante una semana tuvimos al matrimonio Obama. Michelle lo comía mucho este postre que le gustaba, no porque lo había hecho yo, sino porque quería comer típicas cosas argentinas, entonces le dimos como una vueltita de rosca y ahí nació este queso y dulce.”, relató Betular.

El matrimonio Obama Foto: Instagram/michelle

Además, recalcó lo agradecida y agradable que es la ex primera dama de los Estados Unidos. “Es una de esas personas que parece que tiene atrás un reflector de luz. La amo”, agregó Damián.