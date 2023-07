Antonio, el salteño más querido de MasterChef, está de cumpleaños y lo celebró en redes

El salteño que se ganó los corazones de todos los espectadores de MasterChef 2023, Antonio Lopez, cumplió años y las redes se revolucionaron por su fecha especial. Antonio ha logrado tener el cariño de muchos argentinos programa tras programa y ahora se acerca al premio final.

Antonio nació en La Merced, un pueblo de Salta, es estudiante de enfemería y sueña con dedicarse a la cocina profesional, incluso, con abrir su propio restaurante con platos originales y de tener un programa de televisión, donde él sea el conductor.

Este 27 de julio, celebró su cumpleaños con una historia en las redes, donde se muestra muy emocionado por festejar su aniversario de nacimiento, al cumplir sus jóvenes 20 años.

Antonio de MasterChef cumplió años y lo mostró muy contento en redes. Foto: @antoniolopezok

Antonio es finalista en MasterChef 2023

El querido participante ha logrado llegar a ser uno de los finalistas del programa, del cual se acerca la final, sus otros compañeros son Estefanía Herlein, Rodrigo Salcedo y Rodolfo Vera Calderón. El ganador se llevará como premio, $ 10.000.000 y posiblemente también una beca en un instituto gastronómico.

El salteño soprendió a todos al revelar en qué usaría el premio: “Mi familia es grande; tengo a mi mamá que es grande, a mi abuela que es grande. Lo único que quiero para ellos es darles salud, que la tengan, eso me motiva. Yo no me quedo con nada”.

Los mejores secretos en la cocina de Antonio

El salteño, además de mostrar sus sueños y su vida cotidiana, utiliza sus redes para presentar sus magníficas preparaciones y compartir sus mejores tips y recetas en la cocina. En uno de sus últimos videos virales, explicó cómo hacer una mayonesa de apio “que va con todo”.

Sus videos ya tienen miles e incluso millones de vistas y todos sus seguidores siempre comentan mensajes de aliento y de admiración al salteño.