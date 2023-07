Tensa noche en MasterChef: Antonio superó un reto complicado y quedó entre los finalistas

Durante la gala de eliminación del domingo 23 de julio, Antonio volvió a sorprender al jurado de MasterChef y también a sí mismo luego de superar un reto dulce. El desafío estaba en preparar macarons, y supo afrontarlo de manera victoriosa.

Su destino en la competencia estaba dentro de una cajita con seis galletas de chocolate. Este postre, de origen francés, le costó una ola de nervios al salteño; los mismos jueces bromearon durante la devolución ya que el muchacho estaba pálido mientras cocinaba.

Con chocolate con leche, López hizo unos macarons cuya presentación no estaba tan bien, pero el sabor sin dudas sí. Germán Martitegui fue el primero en hablar: “Lo ideal es aplastar un poquitito para que el relleno llegue hasta el borde, tienen la pollerita, están crocantes por fuera; te podes relajar un poquitito”.

Por su parte, la ganache (aquella mezcla que va entre medio de las tapitas) según el chef profesional “estaba muy bien, la textura estaba muy bien”. En ese momento Antonio se sintió aliviado, su plato pasaba más que seguro la noche.

“Están bien las tapas, está bien la pollera, está bien la ganache. Si me preguntás si me hubiera gustado que fueran los seis iguales, y sí, me hubiera gustado, pero entiendo la complejidad de la prueba de hoy, y creo que te pudiste superponer a todo”, acotó Damián Betular.

Antonio superó un reto complicado: preparar macarons. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, Donato de Santis señaló: “Es cierto, son algo desparejos, buena cocción, buena pollerita, y a la caja le pusiste una buena cantidad; entre el volumen del macarrón mismo, llenaste la caja muy bien”.

Antonio López le envió un beso a Belu Lucius en MasterChef

“Nunca te vi tan asustado desde que te conozco”, había dicho Germán Martitegui antes de comenzar la devolución, a lo que Damián Betular agregó: “Verde estaba”. López entonces aseguró que le tenía respeto a esta prueba, pues se había cobrado la participación de varios cocineros talentosos del show.

De este modo, el salteño recordó a Belu Lucius, quien en su importante paso por MasterChef y llegando casi a la final, debió dejar su delantal al no superar la prueba de los macarons. “Le mando un becito a Belu Lucius”, indicó Antonio y se ganó la risa de varios presentes.