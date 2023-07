Se acerca la final de MasterChef: Antonio reveló qué haría si ganara y conmovió a Wanda Nara

No hay dudas de que Antonio López tiene un don para la cocina, y sus ansias por aprender y seguir creciendo lo llevaron a estar entre los cuatro mejores de MasterChef 2023. En este marco, Wanda Nara le consultó cómo se siente y qué haría con el premio si llegase a ganar.

Ante la pregunta de si esperaba llegar tan lejos, el salteño contestó con una sonrisa: “No lo puedo creer, ni yo ni mi familia. Creo que es un avance muy grande, no sólo para mi sino para toda la gente del lugar donde vivo, creo que están muy conmocionados por esto. Me pone muy contento”.

“Yo no me quedaría con nada”, la respuesta de Antonio acerca del premio de MasterChef

A medida que cocinaba, Nara le consultó acerca del premio. “Mi familia es grande; tengo a mi mamá que es grande, a mi abuela que es grande. Lo único que quiero para ellos es darles salud, que la tengan, eso me motiva. Yo no me quedo con nada”.

La conductora del programa gastronómico se vio conmovida por el gesto del salteño, que de hecho es uno de los favoritos de la audiencia. López entonces aseguró que el dinero no es una prioridad para él, sino que con el tiempo podrá ir generándolo, pero de momento todo iría a sus seres amados.

“Todo lo que saga de acá, va a ser para ellos”, indicó. En este sentido, Antonio se describió como un chico que sueña con querer tener éxito; si bien siempre deseó llegar a donde está ahora, no se tenía tanta fe, por lo que siente un gran orgullo por el camino recorrido y con ganas de seguir en este sendero.

De este modo, dijo que quizás sueñe con mucho más. Frente a ello, Nara le recomendó que continuara fantaseando con la final, y estrechándole la mano al cocinero salteño le deseó mucha suerte en los retos que se le vienen por delante.