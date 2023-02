Pampita posó en microbikini, la criticaron en Instagram y dejó al descubierto su problema estético

Pampita sigue demostrando que es una de las modelos más hermosas del país, con su trayectoria en las pasarelas no duda en mostrar algún video desfilando con sus ‘looks’ en lo que deja en claro que su estilo y glamour sigue intacto aunque pasen los años.

Pampita Foto: instagram

Aunque supo desempeñarse en otros roles, ya sea como conductora, bailarina, actriz y una madre muy presente en cada detalle de sus hijos. Carolina comparte publicaciones seguido en su perfil de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores.

Pampita confesó lo que le pasa en las uñas de los pies

Allí deslumbra a todos con sus viajes, momentos juntos a sus hijos y las imágenes con sus ‘outfit’ y colección de trajes de baños que no pueden faltar. Sus fanáticos están pendiente de cada imagen, donde le dejan sus comentarios.

Pampita Foto: Instagram/pampitaoficial

Esta vez fue uno de sus seguidores, quien le dejó un mensaje en una de las fotos, donde la modelo posa desde las playas de Miami: “Hermosa Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representás a muchas chicas que te ven e imitan”.

Pampita Foto: Instagram/pampitaofic

A lo que la modelo no tardó en responder y contar la verdad sobre el detalle estético: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”.

¿Cuándo fue a Luján Pampita?

La modelo y su familia caminaron en la peregrinación de octubre de 2022 desde la capilla de San Cayetano en Liniers hasta la Basílica de Luján, alrededor de 60 kilómetros. En más de una ocasión, la modelo se mostró creyente y con fe por la religión.