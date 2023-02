Pampita apostó a un cambio de look y cautivó a sus seguidores: “Siempre brillando”

Poco después de cumplir 45 años rodeada de amigos y familiares en las playas de Brasil, Pampita Ardohain volvió a Buenos Aires y apostó por una renovación en su cabello que le sentó muy bien.

En la tarde del jueves, la modelo y conductora de El Hotel de los Famosos 2 sorprendió a todos sus fanáticos con una nueva publicación en la que se la puede ver con un look totalmente renovado.

Pampita lució su nuevo estilo de cabello y levantó suspiros. Foto: Instagram

En esta oportunidad, Pampita optó por aclarar su pelo a un tono visiblemente más rubio, con algunas mechas que todavía mantienen su color de base, que es el castaño.

Pampita lució su nuevo estilo de cabello y levantó suspiros. Foto: Instagram

La esposa de Roberto García Moritán quiso asegurarse de que sus seguidores notaran la nueva versión de su imagen, por lo que acompañó las fotografías con una leyenda en donde arrobó a Zacarías Guedes, el responsable del cambio: “¡Siempre brillando! Nuevo color”.

Pampita lució su nuevo estilo de cabello y levantó suspiros. Foto: Instagram

Pampita tuvo su cruce con Marian Farjat en El Hotel de los Famosos 2

En una de las emisiones del reality de El Trece, Pampita tuvo un fuerte enfrentamiento con la mediática Marian Farjat. Esto se debió a que a la ex Gran Hermano le tocó ser staff y cuando la conductora la vio con un vestido y sin el delantal correspondiente, la interrogó: “¿Y el delantal?”

Pampita y el "Chino" Leunis, los conductores. Foto: Web

Farjat respondió, entre risas: “Lo perdí, no sé dónde está porque uno de los huéspedes me dejó que me meta en la pile”. Sin embargo, Pampita no tomó la contestación como un chiste y se lo hizo saber: “No sé si se pueden meter a la pile. No se puede”, argumentó la modelo.

Marian Farjat, antes de ser famosa: la transformación de Gran Hermano al día de hoy. Foto: Instagram

Luego, para completar su idea, destacó ante Farjat: ”Muchas irregularidades hay en El Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden. No me corresponde, pero me parece que no”.