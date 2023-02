Quién es Juani Martino, el participante de El Hotel de los Famosos 2, denunciado por abuso sexual.

Juan Manuel Martino, o Juani Martino, era totalmente desconocido cuando entró a El Hotel de los Famosos 2. Sin embargo, a pesar de la baja audiencia que ha tenido el programa, se fueron conociendo detalles sobre quién sería, a qué se dedicaba y su personalidad. Entre los datos que salieron a la luz está el hecho de que Juani Martino es el hermano de la periodista Majo Martino.

En las últimas horas tomó relevancia el nombre de este participante de El Hotel de los Famosso 2 debido a que Flor Moyano, también participante del reality, lo denunció por abuso sexual.

Flor Moyano lo denunció por abuso sexual con acceso carnal

“Hasta ahora era una denuncia mediática y especulaciones, pero Flor Moyano acaba de denunciar a Juan Martino”, reveló Pampito en Intrusos.

Cómo se hizo famoso Juani Martino

Además de ser hermano de la periodista Majo Martino, Juani Martino es modelo y actor, tiene 38 años de edad. En su cuenta de Instagram tiene más de 70 mil seguidores y también tiene un club de fans en la misma red social.

Majo Martino es la hermana de Juani Martino.

Según señalan diversos medios, Juani Martino tuvo un momento de popularidad en las redes sociales luego de que Ricky Martin lo siguiera en Instagram. “Somos conocidos de Instagram, hay buena onda, es un tipazo. Si él quiere algo más, nunca me lo demostró, no lo sé, nunca me lo dijo”, expresó Juani Martino.

Juani Martino puso en privado sus redes sociales. Foto: Twitter

Luego de conocerse la denuncia, Martino puso en privado sus redes sociales, para alejarse de los comentarios y las criticas.

La palabra de Flor Moyano tras denunciar a Juani Martino

“Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo. Y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto”, señaló Moyano luego de que se conociera la denuncia.

Flor Moyano se expresó en redes sobre la denuncia

También agregó: “A los amigos, periodistas, seguidores, les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar. Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida”.