Sebastián Cobelli debutó en “El Hotel de los Famosos 2”: “Creo que soy Bambi”

El estreno de “El Hotel de los Famosos 2″ marcó este lunes el debut de Sebastián Cobelli como participante. A casi seis años de su retiro, el exfutbolista aceptó el desafío del reality show y anticipó: “En principio, creo que soy Bambi. Después, se cierra el portón y capaz que soy un león enjaulado”.

“Espero ser yo, divertirme”, comentó el esposo de Fernanda Vives a la hora de pensar lo que puede ocurrir junto a sus compañeros. No obstante, también develó que el programa televisivo tiene otra arista clave. Al respecto, explicó: “Soy muy competitivo, no me gusta perder. Me la aguanto, pero se me nota en la cara”.

En base a esa carta de presentación, puede decirse que Cobelli arrancó con el pie derecho en el hotel. A la hora del primer desafío físico, lo asignaron al equipo verde y pudo festejar con Rocío Marengo como capitana.

El exfutbolista de Newell’s tiene 44 años y reaparece en la pantalla chica dentro de un contexto muy diferente al de su época de jugador. Sin embargo, la elección también representa una nueva apuesta a figuras del deporte, ya que en la edición anterior estuvo Maximiliano “Chanchi” Estévez.

Cobelli colgó los botines en 2017 y después se recibió de director técnico. En el camino, se casó con Vives y la pareja tuvo dos hijos: Rocco y Brisa.

¿Qué dijo Sebastián Cobelli sobre “El Hotel de los Famosos 2″?

“Me encantaría ser huésped para poder disfrutar”, anticipó Sebastián Cobelli antes de su ingreso a “El Hotel de los Famosos 2″. Gracias al desafío físico del debut, el exdelantero cumplió su objetivo.

De entrada, el exfutbolista de Newell’s y Belgrano planteó que puede tener mejor relación con Martín Coggi, Delfina Gerez Bosco y Federico Barón. Por otra parte, deslizó que imagina una final con el hijo de “Látigo” o Emiliano Rella, ya que tienen “espíritu competitivo” por su relación con el deporte.

Cobelli espera mandarle el primer mensaje de Whatsapp a su esposa. “Fer va a estar trabajando, se llevó todo lo mío. Voy a tener que pedir el teléfono de ustedes”, anticipó.