Sebastián Cobelli le ganó la final de “El Hotel de los Famosos 2” a Martín Coggi

“Es un lindo día para llevarse 15 palos a casa”, dijo Sebastián Cobelli este lunes en la final de “El Hotel de los Famosos 2″. En el último programa del reality show, entró al laberinto junto a Martín Coggi y se quedó con el premio del reality show del verano.

En la definición del concurso, el exfutbolista de Newell’s y el hijo de “Látigo” arrancaron un mano a mano a solas. Luego de un desafío físico muy exigente, recibieron una gran sorpresa para bajar la persiana del concurso.

Cobelli y Coggi se reencontraron con los exparticipantes. Como era de esperarse, faltó Juan Martino, expulsado por la denuncia de abuso sexual que hizo Florencia Moyano sobre la grabación de “El Hotel de los Famosos 2″.

El marido de Fernanda Vives y el exboxeador protagonizaron una nueva guerra de almohadones. A continuación, llegó la hora de la última fiesta, cerraron las puertas y todo quedó listo para la definición del concurso.

El exdelantero de Newell’s tuvo la chance de disputar la final de “El Hotel de los Famosos 2″ ante su familia. Acompañada por sus hijos, su esposa lo felicitó y dijo: “Hoy, el papá es Lionel Messi”.

En la última hache del programa, Cobelli completó el desafío primero. Luego de la llegada de Coggi, “Pampita” y Leandro Leunis confirmaron que el funense completó las tres pruebas en menos tiempo y empezó el gran festejo.

¿Qué dijo Sebastián Cobelli antes de la final de “El Hotel de los Famosos 2″?

En la entrevista previa a las semifinales de “El Hotel de los Famosos 2″, Sebastián Cobelli comparó su participación en el reality show con su carrera deportiva. “Mi vida futbolística fue como mi paso en el certamen, no fue fácil. No fue todo color de rosas, pero me pude sobreponer”, manifestó.

En la charla a solas con el “Chino” Leunis, el funense de 45 años recordó que entró al progama para divertirse y superarse día a día. Si bien no estaba muy metido en el mundo del espectáculo, aclaró: “No me jugó a favor ni en contra”.

Delfina Gerez Bosco fue la primera mujer que llegó a la semifinal del reality show. Foto: @sebacobelli

“Mucha gente me conoce más por ser el marido de Fernanda Vives y esto me permitió llegar a rincones del país donde nunca hubiera llegado”, destacó el exdelantero de Newell’s. Constituido como uno de los protagonistas del grupo de “El Eje” en el concurso televisivo, fue el primero que llegó a la final.

Cuando arrancó “El Hotel de los Famosos 2″, Cobelli pensaba llegar a la definición junto a Coggi o Emiliano Rella. Tres meses después, manifestó su preferencia por el actor y conductor a la hora de elegir otro posible ganador, pero finalmente le tocó medirse con “Tony”.