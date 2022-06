Días atrás, Fernanda Vives confirmó su separación con Sebastián Cobelli luego de 12 años en pareja y dos hijos en común. Luego de la renuncia de Ana Rosenfeld en “LAM”, la exvedette fue una de las primeras panelistas invitadas al programa y se la volvió a ver en televisión.

Contó que se alejó del futbolista después de haber vuelto de un viaje con amigas y encontrar unas “charlas”. “Vi algo que no me gustó... pero prefiero no contarlo (...) Acá tengo las capturas de las charlas que encontré”, reveló y acto seguido le mostró su celular a Ángel de Brito para que vea las pruebas y el conductor confirmó: “Súper concreto” dejando entender que serían muestras de una infidelidad.

Fernanda Vives se separó de Sebastián Cobelli tras 12 años de relación Foto: Instagram/fervivesok

Desde hace un tiempo, Vives se animó a incursionar en una de las plataformas de contenido para adultos donde comparte jugadas fotos y videos sin ningún tipo de censura. Para acceder al material de DivasPlay hay que abonar una suscripción en dólares y crearse un usuario. Es una de las tantas figuras de la farándula argentina como Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero que se animaron a esta nueva fuente de ingresos.

Al respecto descertó que Cobelli se haya opuesto a su decisión: “No le molestó para nada”. En las últimas horas, Fernanda se expresó a través de las redes sociales sobre la separación y reveló: “Lo estamos transitando con mucho respeto, con mucha escucha, mucha charla. Así estamos”.

Pero no descartó una reconciliación. Consultada por los usuarios de Instagram a cerca de la posibilidad de retomar la relación, respondió: “Solo Dios sabe lo que va a pasar, hoy no tengo esa respuesta. Lo importante y lo principal para nosotros son Brisa y Rocco y así lo estamos transitando con mucho respeto por ellos”.

“Gracias a todos por preocuparse por mi, yo estoy muy bien, mis hijos están super bien. Así que... enfocada ahora para lo que se viene que se viene mucho trabajo”, cerró en sus historias. Y anticipó que para este año planea volver al teatro.

El escándalo de Fernanda Vives y la Tota Santillán

Una de las situaciones más polémicas que atravesó la actriz fueron sus duras acusaciones contra la Tota Santillán al revelar los episodios de violencia que padeció mientras fueron pareja. “Yo llegaba a mi casa y me metía una trompada. Me daba patadas en el piso, a mí me hizo perder un hijo”, recordó emotiva en 2018 cuando al exconductor de “Pasión de Sábado” fue procesado por violencia de género gracias a las denuncias que recibió de otras exparejas y las declaraciones de sus dos hijas menores a través de Cámara Gesell.