Juan Martino rompió el silencio tras la denuncia de Flor Moyano: los videos reveladores.

Juan Martino ha decidido hablar públicamente después de la acusación de abuso sexual presentada en su contra por Flor Moyano, compartiendo videos que considera reveladores de su tiempo juntos en el reality “El hotel de los famosos” en 2022.

Durante su aparición en el programa “Intrusos” de América TV, Juan Martino compartió pruebas que presentó ante la Justicia para refutar la grave denuncia de Flor Moyano. En los videos mostrados, Martino destacó que no hubo situaciones de abuso y que ambos estaban cómodos, evidenciando momentos de conversación y afecto.

“Esta escena habrá sido 5 minutos y antes estuvimos charlando en la cama, hasta que nos empezamos a besar y tocar. Esto fue un jueves y el sábado me habla la producción”, explicó Martino, haciendo referencia a una imagen donde ambos aparecen juntos en la cama. El actor aseguró que, a pesar de las tensiones en el programa, no insistió en tener relaciones sexuales y que no hubo penetración. Sin embargo, reconoció que no trató bien a Flor Moyano en algunas situaciones y que estaba molesto por diversas razones.

Flor Moyano denunció a Juani Martino, el hermano de Majo Martino, por abuso sexual.

El ex participante de El Hotel de los Famosos compartió otro video durante su participación en el programa conducido por Flor de la V, donde Flor Moyano elogia positivamente su personalidad un día después de los eventos en la cama. En este contexto, Martino subrayó que la modelo no lo acusa de abuso en el video y que siempre respetó los límites que ella estableció en su relación.

Qué dijo Majo Martino sobre la denuncia a su hermano

Tras los dichos de Juan, su hermana, Majo Martino, también habló sobre la denuncia y lo sucedido. “Si Juan realmente la hubiera violado, él estaría preso. Es mi hermano, pero no soy una loca que defiende por eso”, explicó.

“Yo más allá de escucharlo a él, hablé con las autoridades del canal, con gente de la productora y con otros participantes porque quería saber qué era lo que realmente había pasado. Yo le creo a mi hermano porque hubiera sido la primera en hacerlo pagar si realmente lo hubiera hecho”, aseguró.