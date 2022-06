Tras los tensos momentos que se vivieron dentro de “El Hotel de famosos”, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se cruzaron en “Nosotros a la mañana” y “Socios del espectáculo”. Es que el exfutbolista fue invitado al programa de Rodrigo Lussich, mientras que su expareja asistió al piso de el Pollo Álvarez.

Durante el vivo, ambos programas se pusieron de acuerdo y pusieron en contactos a los exparticipantes, fue ahí donde Sabrina le dijo a Chanchi: “Nos debemos una charlita nosotros. ¿Verdad que esto es un juego, Maxi?”. Estévez afirmó esto y agregó: “Sí, a full. Lo que pasó en el hotel es entretenimiento, competencia. Ahora que terminó empieza mi vida afuera, cotidiana y real”.

Lussich indagó sobre esta charla a Carballo “¿Por qué se deben una charlita?”. Ella respondió: “Eso es algo personal. Me dijeron en redes que me fuera a las manos con él y eso me pareció un poco violento. Pero nos tenemos que juntar a charlar porque Chanchi es una persona importante en mi vida”.

Luego agregó: “Él nunca me pegó ni maltrató, ni ninguna de esas cosas que dicen. Cuando me enojo yo digo cosas fuertes, pero eso pasa con cualquier pareja o ex pareja. nos debemos una charla más allá del juego porque, en lo personal, todo fue una gran desilusión”.

Cómo fue la salida de Sabrina Carballo de “El Hotel de Famosos”

Carballo fue eliminada tras la repetición de la prueba contra Lissa Vera, es que Sabrina había subido mal la escalera por lo que se tuvo que hacer de nuevo la competencia.

Sin embargo, Carballo no logró superar el reto en esta segunda vuelta, por lo que señaló con bastante enojo: “Estoy con bronca. No sé, qué sé yo. Es un juego y ustedes saben lo que tienen que hacer”.

Esta situación llevó a que Chanchi Estévez decidiera abandonar el programa para expresar la injusticia que sentía sobre lo que pasó. “Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen”, aseguró.