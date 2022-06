Alex Caniggia es sin duda una de las celebridades más originales de la Argentina. El hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis tiene una personalidad y onda sin igual.

Alex cuenta con millones de fans quienes celebran cada una de sus aventuras y osados movimientos en la vida, los cuales, en su mayoría, se viralizan en las redes sociales.

Alex Caniggia en "El Hotel de los Famosos".

Es en este sentido que, el mismo fue invitado a formar parte de “El Hotel de los Famosos”, donde, no para de generar revuelo ya sea por sus relaciones con otros participantes como por su particular forma de ser.

Cómo fue el radical cambio de look de Alex Caniggia en “El Hotel de los Famosos”

En esta oportunidad, Alex Caniggia sorprendió en “El Hotel de los Famosos” con un excéntrico cambio de look.

En el último episodio del programa se pudo ver al hijo del Pájaro Caniggia recibiendo la visita de un peluquero personal, quien pareciera conocer el cabello de Alex a la perfección.

El radical cambio de look de Alex Caniggia en “El Hotel de los Famosos”. Foto: Captura de Pantalla

“¿Qué colores tenés?” preguntaba Alex quien, vio un abanico de colores desplegarse ante sus ojos de los cuales, finalmente, terminó por escoger un particular diseño: amarillo-rojo-amarillo.

“Es un look sanguinario. No sé si soy un gallo o Pikachu. ¡Qué tremendo! Me encantó, Iván. Sos el uno. Los unos, con los unos” expresaba eufórico Alex.