Pampita está en Miami y robó miradas con su trikini desde la piscina

Con una larga trayectoria en los medios, Pampita supo cómo conquistar a sus admiradores en toda la Argentina. Desde que comenzó como modelo arriba de las pasarelas hasta la actualidad desarrolló una gran cantidad de facetas en el mundo artístico, laboral y personal.

Es que durante toda su vida, Carolina Ardohain siempre se animó a explorar nuevos horizontes y potenciar sus capacidades. Así descubrió su talento frente a las cámaras, su audacia para los negocios y su amor por la decoración.

Pampita enloqueció a todos en Instagram Foto: instagram/Pampitaoficial

Su basto currículum incluye la conducción de su propio ciclo televisivo y su rol como jurado en “ShowMatch” junto a Marcelo Tinelli. En diferentes oportunidades aseguró que sueña con retirarse de los medios través de la conducción.

Ahora se la puede ver al frente de la segunda temporada de “El Hotel de los Famosos” con el Chino Leunis, pero las grabaciones del reality ya terminaron, por lo que se tomó un tiempo para descansar.

Pampita recibió miles de "me gusta" Foto: instagram/Pampitaoficial

El programa de El Trece finalizó su rodaje el pasado 13 de enero aunque aún en pantalla no se haya transmitido el último capítulo. Sin embargo, desde esa fecha Pampita tiene su agenda liberada y aprovecha el verano para vacacionar.

Las fotos para el infarto de Pampita

Su más reciente viaje fue a Miami, en los Estados Unidos, donde se hospeda en un lujoso complejo con todas las comodidades, entre ellas una gran piscina para todos sus visitantes. Desde allí, la esposa de Roberto García Moritán se fotografió con una trikini recién salida del agua y enloqueció a todos.

Pampita en Miami Foto: instagram/Pampitaoficial

A través de las redes sociales, la presentadora subió sensuales fotografías donde dejó al descubierto sus curvas y recibió más de 82 mil “me gusta” junto a una lluvia de comentarios de todo tipo como: “Llamemos a los bomberos”, “Sos la mujer más hermosa que existió jamás”, “¡La número 1 sin lugar a dudas!” y “¡Por favor! Esta mujer no es real”.

Pampita confesó un detalle estético sobre las uñas de sus pies

La también influencer recibe cientos de comentarios diarios en sus fotografías y videos. A veces suele responder a sus seguidores o reaccionar con un “me gusta” a los mensajes, pero en los últimos días una de sus contestaciones llamó la atención por sobre el resto al confesar un detalle estético.

Pampita posó en trikini Foto: instagram/Pampitaoficial

Pampita contó que le faltan unas uñas de sus pies. “Hermosa Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan”, comentó una señora.

Y Pampita confesó: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”.