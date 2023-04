Larissa Riquelme mostró su costado más sensual con un provocativo conjunto de lencería

Larissa Riquelme tiende a deslumbrar a todos sus seguidores con cada una de las publicaciones que comparte en redes sociales sobre su día a día, viajes y trabajos así también con su belleza.

Larissa Riquelme se robó todas las miradas en Instagram con un cat suit azul electrizante. Foto: Larissa Riquelme

Ahora, la modelo acudió a su cuenta oficial de Instagram para hacer una profunda reflexión y acompañó sus pensamientos con unas provocativas imágenes en las que se la pudo ver luciendo un sexy conjunto de ropa interior.

“Mi mejor versión se enfoca en dar lo mejor de mí para crecer como profesional, mujer y persona. Aprendo de mis errores, me amo, me valoro y me quiero a mí misma”, escribió Riquelme junto a dos imágenes donde se la vio acostada cómodamente sobre un sofá.

“Una de las mayores virtudes en la vida es aprender a conocernos para emprender nuevos caminos y desafíos”, remarcó Larissa para abrir el debate sobre el amor propio y así, continuar: “Es importante reconocer que el crecimiento personal y profesional es un camino continuo y nunca se detiene”.

Antes de culminar con el posteo, la modelo subrayó: “Además, es importante rodearnos de personas positivas que nos apoyen en nuestro camino. La vida puede ser difícil a veces, pero cuando tenemos un grupo de personas que nos respaldan, podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas y sueños”.

Acostada de espaldas, Larissa Riquelme lució un conjunto de lencería a lunares. Foto: Larissa Riquelme

El provocativo conjunto de lencería que se robó todos los suspiros

De esta manera, en ambas fotografías que Larissa publicó junto a dicha reflexión se logró apreciar que la parte superior del conjunto era negro y contaba con pequeños puntos blancos así como un tramo de tela encaje blanco, el cual le dio un toque romántico a la prenda.

La modelo paraguaya posó para la cámara con un provocativo conjunto de lencería y encendió las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Larissa Riquelme

Por su parte, la prenda inferior negra combinó el corpiño adornado con delicados dibujos de flores blancas dándole un estilo rococó a todo el conjunto.