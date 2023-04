En microbikini y rodeada de flores, Larissa Riquelme se llevó todas las miradas

Larissa Riquelme es muy activa en Instagram y con frecuencia sube contenido a su feed o a las historias de su cuenta. En la gran mayoría busca interactuar con los casi 2 millones de usuarios que la siguen y sorprenderlos con novedades o algún detalle de su vida profesional.

En top gris y colaless negra, Larissa Riquelme posó para todos sus fans. Foto: Larissa Riquelme

Pero en esta oportunidad, la modelo decidió mostrar algo distinto: un “throwback time” (TBT) -es decir, traer algo del pasado al presente- en el cual se encontraba recostada sobre el suelo con una microbikini de dos piezas compuesta por un corpiño escotado y una bombacha estilo colaless de tono amarillo pastel, y en los pies agregó medias blancas con dos rayas negras como decoración.

Larissa Riquelme posó con absoluta sensualidad. Foto: Instagram

No obstante, el foco de la fotografía no estaba dispuesto sobre ella, sino sobre la particular planta de hojas verdes y flores violetas que estaba ubicada delante de la cámara. Y por ello, desde la descripción del posteo, escribió: “Que hermosas flores”.

Larissa Riquelme encendió las redes con sus fotos. Foto: Instagram

CUÁNTOS AÑOS TIENE LARISSA RIQUELME

La modelo nació el 22 de febrero de 1985 en Asunción, Paraguay, y a sus 38 años ya cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito televisivo, radial y del modelaje.

Esto ocurrió a razón del salto a la fama que dio en 2010 cuando visitó Sudáfrica para alentar a su país en el Mundial de Fútbol. En ese entonces, la prensa la definió como “la novia del mundial” por su particular y provocativa forma de celebrar los goles, y fue reconocida a nivel global.